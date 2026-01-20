Golpe al narcotráfico, denuncias por botellón y control de carreras ilegales: Balance de la Policía Local de Jerez

La Policía Local de Jerez se ha incautado de material usado para avituallamiento de las llamadas ‘narcolanchas’ en dos vehículos que se encontraban en el polígono industrial El Portal. El material incautado consistía en múltiples bidones, neveras portátiles, hornillos de gas, mantas y ropa embolsada, entre otros objetos, tal como ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En otra de sus intervenciones, ha evitado un intento de ocupación de vivienda en una calle céntrica. Un individuo había fracturado el candado existente de protección en la puerta y había colocado el suyo. Fue identificado e informado de la situación de la vivienda por parte de los agentes. Se cambió el candado y se actuará por parte del Ayuntamiento en el tapiado de la puerta.

En otro orden de cosas, en coordinación con Policía Nacional, se han realizado controles para prevenir carreras ilegales de motos en la avenida Blas Infante y en la avenida Rey Juan Carlos I.

Asimismo, la Policía Local interceptó un vehículo en una avenida de la zona norte cuyo ocupante portaba material presuntamente sustraído (rollos de tela asfáltica) en la zona de obras de San Mateo. Fue trasladado a la Comisaría del CNP para la instrucción de las debidas diligencias.

En cuanto a delitos contra la Seguridad Vial, la Policía Local ha detenido en una avenida próxima a la plaza del Caballo a un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol, como así registró el control de alcoholemia al que fue sometido.

También, por idéntico motivo, fue interceptado y denunciado otro conductor que circulaba por las calles del centro con las luces apagadas y en evidente estado de embriaguez, como ratificó el test de alcoholemia. Asimismo, fue denunciado el conductor de otro vehículo que circulaba con las ruedas de su vehículo pinchadas y en estado ebrio por una de las avenidas de la zona norte próximas al Hospital.

Del mismo modo, fue interceptado y detenido por delito contra la Seguridad Vial y tenencia de estupefacientes un individuo que circulaba con las luces del vehículo apagadas en la zona sur y al que se le intervinieron hachís y cocaína en sendos envoltorios.

En las actuaciones contra la práctica del ‘botellón’ fueron denunciadas seis personas por este motivo en la zona del parque Renfurbis y barriada de España, y una de ellas, además, por micción en la vía pública.

En cuanto a Servicios Humanitarios, la Policía Local ha actuado en la atención en tres casos a personas de edad avanzada que han requerido los servicios del 092 al haberse caído en sus domicilios, siendo restablecidos por los agentes sin necesidad de atención sanitaria. Igualmente, atendieron a un menor que presentaba estado de ansiedad en la vía pública y comunicaron con su madre, que lo trasladó al hospital en compañía de uno de los agentes de la unidad. Por último, fue atendido una persona que yacía en la vía pública al encontrarse mal, en la zona de Albadalejo, y que fue trasladada al hospital por la unidad radio-patrulla, donde se restableció de sus dolencias. También fue trasladado al hospital a un señor que sufrió un desvanecimiento durante un sepelio en una iglesia, que fue trasladado al hospital, y que se recuperó tras la atención médica.