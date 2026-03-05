Gran gala del carnaval en Guadalcacín por el pequeño Martín con agrupaciones de la final del COAC
El teatro municipal de Guadalcacín acoge este domingo la cita solidaria
Las historias de Iván, Pablo, Jaime y Lola en el documental 'Perfectamente imperfectos': "La rareza no puede ser excusa para el olvido"
Este domingo 8 de marzo en Guadalcacín se subirán a las tablas de su teatro municipal agrupaciones de adultos e infantiles que han cantado en el Gran Teatro Falla y que han llegado a la final y a la semifinal este COAC.
El Coro ADN, El Patriota, Los Compay, Salud, gaditanismo y libertad, Los Muerting Planner, Las Pisoteas, Taratachanga y Las Guasnias colaboran en esta III Gala Benéfica de Carnaval Una Sonrisa por Martín.
Las puertas del Teatro se abrirán a las 11 horas y media hora después, a las 11.30, comenzará la cita solidaria. Aún hay entradas para disfrutar de este gran evento por el pequeño Martín, un pequeño de Guadalcacín que tiene una mutación genética derivada del gen x. Su mutación es considerada poco frecuente o muy rara ya que se da 1 de 1 millón y se llama Síndrome de Pettigrew. Su familia lucha a diario por recaudar fondos para la investigación y costear las sesiones de terapias que necesita.
Para los interesados en asistir a la gala, el donativo para los adultos es de 20 euros y 8 para los niños. Las entradas se pueden reservar en el teléfono 691322003.
