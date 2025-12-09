Homenaje a Juan Antonio Reyes Gutiérrez, cochero de la Yeguada Militar durante 45 años
Personal de la Yeguada Militar celebró días atrás el tradicional almuerzo navideño, en esta ocasión en el Bar Bengy en El Almendral, y que sirvió de homenaje a Juan Antonio Reyes Gutiérrez, cochero de la Yeguada Militar durante 45 años, que siempre ha estado ligado al mundo del caballo y que en su día también fue adiestrador en los inicios de las famosas cobras de yeguas de la Yeguada con entrenamientos diarios. Más de 25 compañeros, entre militares y civiles, acompañaron a Reyes, siempre con una sonrisa y que cariño de todos los compañeros.
