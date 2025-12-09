Personal de la Yeguada Militar celebró días atrás el tradicional almuerzo navideño, en esta ocasión en el Bar Bengy en El Almendral, y que sirvió de homenaje a Juan Antonio Reyes Gutiérrez, cochero de la Yeguada Militar durante 45 años, que siempre ha estado ligado al mundo del caballo y que en su día también fue adiestrador en los inicios de las famosas cobras de yeguas de la Yeguada con entrenamientos diarios. Más de 25 compañeros, entre militares y civiles, acompañaron a Reyes, siempre con una sonrisa y que cariño de todos los compañeros.