Homenaje a Juan Antonio Reyes Gutiérrez, cochero de la Yeguada Militar durante 45 años

09 de diciembre 2025 - 11:04

Personal de la Yeguada Militar celebró días atrás el tradicional almuerzo navideño, en esta ocasión en el Bar Bengy en El Almendral, y que sirvió de homenaje a Juan Antonio Reyes Gutiérrez, cochero de la Yeguada Militar durante 45 años, que siempre ha estado ligado al mundo del caballo y que en su día también fue adiestrador en los inicios de las famosas cobras de yeguas de la Yeguada con entrenamientos diarios. Más de 25 compañeros, entre militares y civiles, acompañaron a Reyes, siempre con una sonrisa y que cariño de todos los compañeros.

