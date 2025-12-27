El IES Andrés Benítez y el Centro de Participación Activa de San Benito celebran un torneo de ajedrez intergeneracional

El IES Andrés Benítez y el Centro de Participación activa de San Benito han organizado estos días previos a las vacaciones de Navidad, una iniciativa conjunta con el ajedrez como principal protagonista. Desde primera hora, con la recepción de los invitados, el ambiente en la sala era distinto. Los alumnos nerviosos repasaban mentalmente aperturas aprendidas en los recreos, mientras los mayores llegaban con paso tranquilo, algunos con relojes y flexo en mano y otros con historias de partidas jugadas décadas atrás. No hubo discursos solemnes ni actos oficiales: bastó sentarse frente a frente para que comenzara el verdadero diálogo.

Las partidas avanzaban entre miradas concentradas y sonrisas cómplices. Los estudiantes, acostumbrados a la rapidez de las pantallas, descubrieron el valor de la pausa. Los mayores, por su parte, se sorprendieron del talento y la creatividad de algunos de nuestros jóvenes. Cada movimiento era una excusa para conversar, para enseñar, para aprender.

Hubo jaques y clavadas inesperadas, sacrificios arriesgados y finales que se resolvieron con felicitaciones espontáneas. Pero el resultado del marcador quedó pronto en segundo plano. Lo importante estaba ocurriendo fuera del tablero: consejos compartidos, anécdotas pasadas, recuerdos de sus primeros torneos y risas que borraban, por unas horas, cualquier diferencia de edad.

Luis Miguel García fue el ganador.

El trofeo de campeón se lo llevó Luis Miguel García Amador, quien sumó 6,5 puntos, coronándose como el mejor del torneo. Una victoria muy especial, ya que el trofeo se quedó en casa, celebrando el talento local del IES Andrés Benítez. Además, Luis Miguel recibió un tablero con un juego de piezas elaborado con impresora 3D, diseñado por el profesor de Tecnología, Alberto Delgado, un premio que combina creatividad, innovación y pasión por el ajedrez.

El subcampeonato correspondió a Ricardo Almisas Albéndiz, del Centro de Participación Activa de San Benito, con 6 puntos, destacando la participación intergeneracional y el intercambio de experiencias entre jóvenes y mayores.

Los puestos de medalla se completaron con César Montalvo García, Tomás Capilla Capilla y Alfonso Gómez Roldán, quienes lograron 5,5 puntos, ocupando el tercer, cuarto y quinto puesto respectivamente, en una clasificación muy reñida que reflejó la calidad y el esfuerzo de todos los participantes.

Además, se entregaron tres miniaturas elaboradas también por Alberto Delgado como menciones especiales para el sector femenino: Isabel Ponce Rodríguez, como mejor clasificada del centro. Gabriela Berrio Rodríguez, como mejor alumna. Natalia Soto Soria, madre de un alumno participante (José Carlos Alcaide Soto), por su colaboración en la elaboración de pestiños para el desayuno posterior al torneo.

Otro momento de la actividad.

Estas distinciones subrayan la importancia de la participación, la creatividad y la colaboración dentro y fuera del aula, demostrando que el ajedrez puede unir generaciones y comunidades de formas muy especiales.

Tras la entrega de premios, la jornada concluyó con un desayuno navideño que puso el broche final al torneo. El encuentro estuvo acompañado de chocolate caliente, servido por el servicio de cafetería del instituto, y de los pestiños elaborados por Natalia Soto, que fueron muy celebrados por todos los asistentes.

A ello se sumó una degustación de polvorones y turrones, ofrecidos por el Departamento de Matemáticas, en un ambiente distendido y festivo que favoreció la convivencia entre alumnado, profesorado y los mayores del Centro de Participación Activa de San Benito. Tras el desayuno, los participantes pudieron disfrutar de una zambomba escolar en el salón de actos, cerrando la mañana con música, villancicos y un marcado espíritu navideño que reforzó aún más el carácter comunitario del encuentro.