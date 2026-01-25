Imágenes de la ópera 'I Tre Gobbi' en el Teatro Villamarta
El Teatro Villamarta disfrutó con la representación de I Tre Gobbi, la divertida ópera de salón del compositor sevillano Manuel García basada en La Favola d’tre Gobbi de Carlo Goldoni, padre de la comedia italiana y renovador de la comedia del arte.

Esta coproducción del Teatro de la Zarzuela y de la Fundación Juan March -estrenada en 2021- llegó al coliseo jerezano con un reparto artístico formado por Patricia Calvache, Aitor Garitano, Angela Lindo, Enrique Monteoliva y Álvaro Copado.

