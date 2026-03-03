La IX edición del concierto Mujeres en la música, en los Claustros de Santo Domingo

Los Claustros de Santo Domingo acogen este próximo sábado 7 de marzo la IX edición del concierto Mujeres en la música, una actividad que cuenta con la actuación de músicos profesionales y alumnos de la escuela con canto y danza MusicryCem. La edición de este 2026 estará dedicada a Wanda Landowska.

Wanda Landowska (1879-1959) fue una intérprete y compositora polaca que recuperó el legado de los grandes clavecinistas del barroco. Paralelamente, consiguió que eminentes compositores de su época, como Manuel de Falla o Poulenc, le dedicasen obras que ella misma estrenó y que se han consolidado en el repertorio de nuestros días.

El “Concierto para clave o piano, flauta, oboe, clarinete, violín y violonchelo” fue compuesto por Manuel de Falla y estrenado por Landowska y otros músicos en Barcelona en 1926. Cien años después del estreno y ciento cincuenta años después del nacimiento del propio Falla, lo podremos escuchar en esta novena edición de “Mujeres en la música” que organiza el Centro de Estudios Musicales MUSICRY.

Cartel anunciador.

Juan José Sevilla, piano; Natalia Ramos, flauta; Agustín Heredia, oboe; Pablo Rodríguez, clarinete; Alfonso Cuevas, violín y Jorge Gil, violonchelo, serán sus intérpretes. Del propio Falla podremos escuchar tres de sus “Canciones populares” a cargo del tenor Emilio Sánchez.

Otras tres canciones populares, éstas armonizadas por García Lorca, serán interpretadas por alumnos de Canto y Danza de Musicry CEM. Asimismo, también se podrá oír dos ejemplos de Wanda Landowska en su faceta compositiva: “Vals en mi menor” y “Rêverie d'automne”.

La entrada al acto, fijado para las 20 horas, es libre hasta completar el aforo.