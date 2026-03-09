Jerez ejecutará mejoras "vitales" en los colectores para prevenir inundaciones tras las borrascas

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha garantizado que el gobierno municipal llevará a cabo, a través de la empresa concesionaria Aquajerez, "las inversiones necesarias para acometer mejoras en los colectores de la ciudad al objeto de reducir riesgos en casos de episodios de borrascas como los sucedidos recientemente". “Son inversiones vitales y las vamos a llevar a cabo”, ha señalado el responsable municipal, lanzando de esta forma un mensaje de tranquilidad y saliendo al paso de las afirmaciones del Partido Socialista sobre la pérdida de una subvención destinada a mejoras en la red hidráulica.

Sobre estas declaraciones, Jaime Espinar asegura “no tener constancia oficial de la pérdida de ninguna ayuda”, y afirma que se está a la espera de una respuesta del Ministerio para poder ejecutar las obras a través de la empresa concesionaria del agua. “Desde el Ayuntamiento, hicimos un requerimiento para que esas subvenciones, financiadas con fondos europeos, puedan ser ejecutadas a través de la concesionaria del agua porque así está establecido en el pliego de condiciones”. Asimismo, ha señalado que esta fórmula garantiza la cofinanciación requerida por el Gobierno de España "sin comprometer directamente el presupuesto municipal y, por tanto, los bolsillos de los jerezanos".

Para Jaime Espinar, las subvenciones del Gobierno “no pueden ser en ningún caso ‘ayudas trampa’, tal y como han podido comprobar los vecinos de La Palma, que todavía están esperando esas subvenciones prometidas. Al final lo que no se puede es generar un problema añadido a las administraciones públicas o a los particulares; por eso estamos planteando que estas obras se ejecuten a través de la concesionaria del agua, ya que así no tendríamos que hacerlas a través del presupuesto municipal, lo que supondría que el Ayuntamiento tendría que afrontar una “inversión millonaria con fondos propios -ya que la subvención sólo cubre la mitad del coste - sobrecargando así a los ciudadanos”.

A pesar de la situación, y ante “el alarmismo del Partido Socialista”, Jaime Espinar ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, garantizado que las inversiones en la red de colectores se llevarán a cabo. “A día de hoy, seguimos esperando que el Gobierno de España nos ratifique que podemos ejecutar estas obras a través de Aquajerez, y, de no ser así, el Ayuntamiento va acometer estas obras igualmente a través de la concesionaria, para lo cual, buscaremos la ayuda que haga falta y sin que se generen problemas añadidos”. Como prueba de este compromiso, Jaime Espinar ha anunciado la próxima aprobación del proyecto para la mejora de los colectores en el entorno de la calle Málaga, en la barriada de La Granja.

En definitiva, el teniente de alcaldesa ha reiterado que no se tiene constancia de haber perdido ninguna subvención y que, en caso de no recibir una respuesta favorable del Ministerio, se buscarán los recursos necesarios para acometer las obras a través de la concesionaria, por considerarlas vitales para la ciudad.