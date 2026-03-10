El Jerez de época califal (siglo X) en el Museo.

El origen de Jerez de la Frontera como núcleo urbano que gestiona un territorio surgió en época andalusí, entre finales del siglo IX y el siglo X.

Una parte fundamental de ese pasado puede contemplarse hoy en el Museo Arqueológico de Jerez. En sus salas se conservan piezas arqueológicas que permiten conocer cómo era la vida y el poder en esos momentos de esplendor del califato de Córdoba.

Gran parte de estos materiales fueron recuperados durante las investigaciones arqueológicas realizadas en la plaza Belén antes del fallido y controvertido proyecto de la denominada “Ciudad del Flamenco”. Gracias a esos trabajos se pudieron rescatar numerosas piezas que hoy se exhiben en las primeras vitrinas de la sala VII, dedicada a la época andalusí.

Entre las piezas más destacadas se encuentra una vajilla de mesa palatina, destinada al uso de las élites que gobernaban la ciudad durante el momento de mayor esplendor del Califato de Córdoba. Estas cerámicas de lujo se utilizaban en banquetes o como obsequios destinados a nobles, mandatarios y altos funcionarios de la administración.

Se trata de las conocidas cerámicas “verde y manganeso”, llamadas así por los colores empleados en su decoración. Sobre un fondo blanco vidriado con estaño se dibujaban motivos mediante óxido de cobre, que produce el color verde, y óxido de manganeso, responsable de los tonos morados o negruzcos.

El conjunto incluye zafas y jofainas —recipientes utilizados para el lavado de manos y rostro—, copas, limetas y ataifores, grandes platos empleados para servir y presentar alimentos. Muchas de estas piezas presentan decoraciones complejas cargadas de simbolismo: animales, figuras humanas, motivos geométricos, epigráficos o vegetales, realizados con un alto grado de especialización artesanal.

Para quienes deseen profundizar en este periodo histórico y en el significado de estas piezas, se recomienda la obra Los colores del poder, de Rosalía González, Francisco Barrionuevo y Laureano Aguilar, así como la guía catálogo del museo, disponible en el propio centro.

El patrimonio arqueológico conservado en nuestro museo arqueológico municipal permite comprender mejor los orígenes de Jerez y recordar que la ciudad fue, ya en el siglo X, un enclave relevante dentro de la cultura andalusí.