Jerez oferta más de 1.000 plazas para las 'escuelas de adultos': aprender no tiene límites

La delegada de Educación, Nela García, ha visitado el Ceper Victoria Alba, ubicado en la barriada de San Benito, de la mano de su directora María Dolores Marín, quien la ha acompañado en un recorrido por las instalaciones.

En este Centro de Educación Permanente es el único de la ciudad que cuenta con ‘Aula de transformación digital Wall Art’ y es desde donde se coordinan las divisiones de la zona rural: ‘La Paz’ en Cuartillos, ‘Bucharaque’ en la Barca y Majarromaque y ‘Mirabal’ en San José del Valle y los Alcornocales. Además, mantiene programas de cooperación con entidades como ‘Proyecto Hombre’ y ‘La Comunidad Terapéutica el Faro’. En la ciudad, más de mil plazas conforman la oferta educativa para adultos que demuestran con sus inquietudes que el deseo por aprender no tiene límites.

La delegada ha ensalzado la “magnífica labor docente” que esta institución educativa realiza, asegurando que “yo creo que es incalculable el valor que tiene la función que hacen estos centros educativos, centros de adultos, ya que, independientemente de la edad que se tenga, abren sus puertas para conseguir una titulación de bachillerato, acceso a la universidad o cursos especializados en inglés, literatura, geografía u otras disciplinas”.

“Esa labor no solamente es de formación, sino también de socialización, de encuentro, de convivencia. Ese contacto es vital para cualquier ser humano y para las sociedades actuales también muy, muy necesario”, ha resaltado García. La delegada ha afirmado que “para el gobierno municipal es fundamental apostar por el aprendizaje a lo largo de toda la vida tanto en la zona urbana como en la rural, por lo que ponemos muchísimo en valor el trabajo que hacen los Ceper de Jerez, que son tres en total”.

Por su parte, la directora del Ceper Victoria Alba ha agradecido el interés mostrado por la delegada de Educación en este encuentro y ha señalado que “en la educación permanente se hace una labor muy importante tanto de formación como de acompañamiento del alumnado y de orientación profesional. Nosotros formamos parte del consorcio de la ‘Red andaluza de Escuelas de Espacios de Paz con institutos como el ‘IES Andrés Benítez’ y la ‘Residencia Rancho de Colores’ y contamos con una amplia oferta educativa a partir de los 18 años”.

En este sentido, Marín ha destacado la cohesión social que propician estos espacios de aprendizaje, lugares en los que se da un intercambio intergeneracional al coincidir personas de diferentes edades y procedencia. “Unos van modelando a otros, se van ayudando y comparten experiencias”, ha indicado la directora.

En cuanto a los perfiles, desde el Ceper Victoria Alba se ha apuntado que son muy variados y que al centro acuden personas que se plantean conseguir un graduado de secundaria o que se han quedado sin trabajo, otras que necesitan tener una formación superior a la que poseen, otras quieren aprender inglés o francés y otras tienen que reciclarse en sus profesiones y actualizarse en el manejo, por ejemplo, de herramientas informáticas.

Educación Permanente en tres centros de Jerez

Jerez cuenta con una sólida red de Centros de Educación Permanente formada por tres espacios como son ‘Victoria Alba’, ‘Trece rosas’ y ‘Aljibe’. Estos lugares, donde conviven conocimiento y socialización, son popularmente conocidos como ‘centros de adultos’ y ofrecen formación reglada y planes especiales para el desarrollo personal. También cumplen un papel fundamental en la sociedad actual como instrumentos que promueven la inclusión y el envejecimiento activo, cumpliendo con una función social que da oportunidades de formación a personas mayores con la responsabilidad y el compromiso de dotarlas de mejores recursos formativos.

La oferta integral que posibilitan los Centros de Educación Permanente se divide en dos grandes bloques diseñados para cubrir todas las necesidades del alumnado. Por un lado, se encuentra la ‘Formación Reglada con Titulación Oficial’ que está dirigida a quienes desean completar su expediente académico e incluye la preparación para la obtención del Graduado en ESO, el acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, y la preparación para las pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años. Por otra parte, se dispone de ‘Planes Educativos Extraordinarios’ que están enfocados al fomento de la ciudadanía activa y el crecimiento individual. En este apartado, destacan los cursos de competencias digitales (TIC), primordiales para reducir la brecha digital, idiomas (Inglés y Francés), conocimiento del Patrimonio Cultural de Andalucía y programas específicos de Hábitos de Vida Saludable y Refuerzo de la Memoria.

Al mismo tiempo, estas instituciones participan de la oferta educativa ‘Jerez Educa’, nutriéndose de actividades complementarias y extraordinarias que enriquecen lo contemplado durante el curso académico. De forma habitual, la mayoría de las iniciativas demandadas y solicitadas por este tipo de centros están relacionas con cuestiones culturales, históricas y patrimoniales.