Jerez recibe el Premio ‘Ciudad Inteligente’ en el Foro Telecos y Premios Ingenio celebrado en Málaga

El Ayuntamiento de Jerez ha sido galardonado con el Premio Ingenio ‘Ciudad Inteligente 2025’ en la Gala del Foro Telecos y Premios Ingenio celebrado en Málaga “por liderar, a través de su estrategia ‘Smart City’ una transformación urbana basada en la innovación tecnológica, la participación ciudadana y la mejora de la calidad de vida, convirtiéndose en referente andaluz hacia una ciudad más conectada, sostenible y cercana a las personas”, según ha explicado la organización.

El Foro Telecos Andalucía ha reafirmado su papel como ‘hub’ de referencia del ecosistema TIC andaluz, consolidándose como el espacio estratégico donde se alinean visiones, se activan alianzas y se proyecta el futuro tecnológico de la región. Organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (COITTA) y la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Tecnologías Específicas de Telecomunicación (AAGIT), el encuentro ha reunido a más de 200 profesionales, empresas tecnológicas, operadoras, instituciones, universidades, clústeres y centros de innovación.

El galardón que reconoce el trabajo del Gobierno de Jerez en el objetivo estratégico de ciudad ha sido recogido por el teniente de alcaldesa de Transformación Digital, Simplificación Administrativa y Transparencia, José Ignacio Martínez, de manos de Juan José Prieto, CEO de Innovasur; José Antonio Teixeira, presidente de la Patrimonial del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación y Cristóbal Martín, responsable de Relaciones Institucionales y Administración Pública de COITTA/AAGIT.

El teniente de alcaldesa ha subrayado que “la transformación digital de Jerez es un proceso que tiene este importante reconocimiento por un sector de prestigio como voz autorizada de las nuevas tecnologías, el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y sus Premios Ingenio. Desde el Gobierno municipal lo tuvimos claro y así nos presentamos en 2023 a las elecciones municipales con el ‘Plan Jerez’, que tenía en el desarrollo de Jerez como ciudad innovadora, capaz de atraer inversiones y de captar y retener el talento propio a través de formación de calidad, una de las líneas maestras de la acción de Gobierno en la que trabajamos día a día”.

Por tanto, “es una gran satisfacción ya que se ha reconocido la trayectoria que llevamos y el futuro que tenemos, nos anima a seguir en este buen camino, y refrenda nuestra estrategia ‘Jerez Connected’ como correcta, seguimos adelante con muchas ganas y con ilusión también gracias a este reconocimiento” de manera que “estamos convencidos de que Jerez es ahora mismo la mejor ciudad para invertir por su infraestructura de conexiones y por su infraestructura tecnológica”.

Se recuerda que Jerez Connected" es la estrategia de transformación digital impulsada por el Gobierno de Jerez desde julio de 2023, con la finalidad de convertir la ciudad en un referente de economía y tecnología inteligente a través de una aplicación móvil como ‘Jerez Smart’, una plataforma de gestión urbana y la creación del Clúster Tecnológico NEXUR, que ya suma 45 empresas miembros, de manera que “el objetivo es mejorar los servicios ciudadanos, impulsar la competitividad económica y simplificar la gestión municipal mediante el uso de tecnologías como la inteligencia artificial”, ha resumido Martínez.

En este sentido los objetivos de ‘Jerez Connected’ son la Transformación Digital (modernización de la gestión del ayuntamiento y su relación con los ciudadanos); Ciudad Inteligente (utilización de la tecnología para optimizar servicios como el tráfico, el aparcamiento, la gestión medioambiental y la movilidad urbana); Impulso Económico (fomento del desarrollo de un clúster TIC y un centro de innovación para atraer empresas y talento, convirtiendo la tecnología en un motor de empleo, con la apertura del, Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico) y Servicios al Ciudadano (ofrecimiento a la ciudadanía de una aplicación móvil ‘Jerez Smart’, para acceder a información de eventos, servicios de la sede electrónica, información turística y para comunicar incidencias o sugerencias).

La Gala de los Premios Ingenio ha contado con la intervención del alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, así como del director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez, y del decano de COITT, Luis Miguel Chapinal. El Premio a la ‘Mejor Iniciativa Digital Social’ ha sido otorgado a la Fundación ‘La Caixa’; el Premio a la ‘Mejor Iniciativa Pública 2025’ ha recaído en la Red Digital de Emergencias de Andalucía; el Premio ‘Mejor Proyecto Empresarial’ ha sido para Vodafone Innovation Hub mientras que el Premio ‘Impulso a la Innovación’ ha sido concedido a la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV).

Con más de 16 años de trayectoria, el Foro Telecos Andalucía se ha consolidado como una cita imprescindible para la comunidad profesional de las telecomunicaciones y las tecnologías digitales, impulsando talento, compartiendo conocimiento y poniendo en valor los avances que están transformando el tejido productivo y social de Andalucía.