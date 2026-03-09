Unas jornadas analizarán la relación entre diseño, territorio y cultura visual en el Marco de Jerez

En una ciudad donde el vino ha construido no solo una economía, sino también un potente imaginario visual, Jerez acogerá durante el mes de marzo 'Comarca. Creatividad, Empresa y Cultura Visual en el Marco de Jerez', un ciclo de jornadas dedicado a analizar el papel del diseño en la construcción de la identidad territorial.

La iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de Jerez, se desarrollará en Coworking CYEC y reunirá a diseñadores, especialistas en branding, tipografía y packaging, junto a profesionales vinculados al sector del vino. La propuesta parte de una idea central: el patrimonio de un territorio no se construye únicamente a través de su historia o sus celebraciones, sino también mediante su cultura visual. En el caso de Jerez, elementos como las etiquetas de vino, los rótulos históricos o las marcas vinculadas al sector bodeguero han contribuido durante décadas a configurar un imaginario colectivo reconocible dentro y fuera de España.

'Comarca' propone reflexionar sobre esa relación entre creatividad contemporánea y memoria gráfica, situando el diseño como una herramienta estratégica para reforzar la identidad cultural y económica del territorio.

Cartel de las jornadas.

El ciclo comenzará el 12 de marzo con la jornada 'Sabor a Branding', que incluirá las charlas de Àlex Gobern, diseñador y presidente de ADG-FAD, y Ramón Soler, socio y director creativo del estudio Buenaventura. Ambas intervenciones abordarán cómo el diseño y el branding construyen relatos vinculados al origen y al territorio.

El 13 de marzo, ambos profesionales impartirán el taller 'Origen como relato', una sesión teórico-práctica centrada en la construcción de identidad territorial a partir de un ejercicio vinculado al vino de Jerez.

El 19 de marzo se celebrará una jornada dedicada al packaging y el etiquetado del vino, centrada en los procesos creativos y productivos que intervienen en el diseño de etiquetas en el Marco de Jerez. Participarán el diseñador Hugo Zapata, autor de las etiquetas de Fino en Rama de Tío Pepe, y Grupo Macho, especialistas en producción gráfica y acabados para etiquetado.

El ciclo concluirá el 25 de marzo con una jornada dedicada a tipografía y patrimonio gráfico, que incluirá un taller práctico y las charlas de la diseñadora tipográfica Laura Meseguer y del diseñador jerezano Enrique Guillén, especializado en investigación y activación contemporánea del patrimonio gráfico local.

Con este programa, 'Comarca' propone una mirada contemporánea sobre la cultura visual de Jerez, entendiendo que la identidad de un territorio no solo se conserva: también se diseña, se imprime y se construye a través de sus marcas, tipografías y sistemas visuales.

Las jornadas son gratuitas, con inscripción previa hasta completar aforo. El formulario de inscripción se encuentra disponible en la web de Coworking CYEC. 'Comarca' es una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Jerez, producida por Coworking CYEC y Manifiesto Taller, y financiada a través del Plan Estratégico de Subvenciones 2024–2026 del Ayuntamiento de Jerez.

Más información en: https://coworkingcyec.com/event/comarca/