Este jueves se proyecta en Jerez 'Salud No responde', el documental de las Mareas Blancas Andaluzas

El Centro Cívico de La Granja acoge este jueves, 5 de marzo, la proyección del documental 'Salud No responde', una obra elaborada por las Mareas Blancas Andaluzas que llega a la ciudad impulsada por la plataforma 100x100 Sanidad Pública.
La cita nace con una doble intención: acercar a la ciudadanía una mirada crítica sobre la situación de la sanidad pública y abrir, a partir de la proyección, un espacio de reflexión colectiva sobre uno de los servicios esenciales que más directamente influyen en la vida cotidiana de la población.
La iniciativa se presenta como un acto abierto, dirigido tanto a vecinos como a representantes de colectivos sociales, profesionales del ámbito sanitario y personas interesadas en la defensa de los servicios públicos. "No se trata únicamente de una actividad cultural o divulgativa, sino de una propuesta con un claro componente cívico", declaran. La plataforma organizadora plantea esta proyección como una oportunidad para detenerse, analizar y debatir sobre las dificultades que afectan al sistema sanitario público y sobre la necesidad de preservar un modelo basado en la universalidad, la accesibilidad y la calidad asistencial.
El documental, promovido por las Mareas Blancas Andaluzas, se inscribe en la trayectoria de este movimiento social, que desde hace años viene desarrollando acciones de denuncia, concienciación y movilización en defensa de la sanidad pública. A través de esta obra audiovisual, se busca poner rostro y contexto a una preocupación creciente en amplios sectores de la ciudadanía: la percepción de un deterioro del sistema, las dificultades de acceso a determinados servicios, la presión que soportan muchos profesionales y el impacto que todo ello tiene sobre pacientes y familias.
La proyección en Jerez adquiere además una dimensión local relevante. La organización entiende que la defensa de la sanidad pública no puede abordarse solo desde grandes cifras o debates generales, sino también desde la experiencia concreta de cada municipio y de cada barrio. En ese sentido, la elección del Centro Cívico de La Granja responde a la voluntad de acercar este debate a un espacio de proximidad, accesible y vinculado a la vida social de la ciudad. La intención es favorecer una participación amplia y facilitar que el acto no sea percibido como algo distante, sino como una convocatoria directamente conectada con las preocupaciones reales de la población.
Desde 100x100 Sanidad Pública se insiste en que la sanidad pública constituye un pilar básico del Estado social y un derecho que debe ser protegido. La plataforma considera que generar espacios de información y debate resulta hoy especialmente necesario, tanto para visibilizar problemas como para reforzar una conciencia ciudadana activa. La proyección de 'Salud No responde' pretende precisamente contribuir a ese objetivo: convertir una preocupación compartida en un diálogo público y en una llamada a la implicación social.
La cita del 5 de marzo se enmarca, además, en una dinámica más amplia de acciones ciudadanas que en distintos puntos de Andalucía vienen reclamando atención sobre el presente y el futuro de la sanidad pública. En el caso de Jerez, la proyección de 'Salud No responde' busca sumar a la ciudad a ese debate desde una perspectiva abierta, plural y comprometida con la defensa de un servicio público esencial.
El acto tendrá lugar el jueves 5 de marzo, a las 18 horas, en el Centro Cívico de La Granja, con acceso abierto hasta completar aforo. La convocatoria aspira a reunir a una ciudadanía consciente de que la sanidad pública no es solo una cuestión administrativa o presupuestaria, sino un elemento central de cohesión social, igualdad y dignidad.
