Jugar desde el libro

El juego es una forma de expresión infantil, se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, en nuestra infancia creamos un espacio y una acción propia, en muchas ocasiones alejada de la vida cotidiana, estableciendo un singular universo y sus propias reglas. Ya de adultos el juego aparece como diversión, como esparcimiento, pero el juego infantil sirve sin darnos cuenta para descubrir, para conocer(se), reconocer a los demás y a su entorno. Para Paulo Freire “el juego es libre y es libertad”, y Montessori comenta que “el juego propone ámbitos en los que los niños pueden desarrollar habilidades de manera integral, abordando aspectos cognitivos, sociales y emocionales”.

El libro y la lectura (sin límites) tiene como primer objetivo el placer, también nos ayuda a reconocer distintas realidades, puede favorecer la socialización, la empatía, el conocimiento. Tan solo necesitamos el libro y la capacidad de leer, esta se irá ampliando en función de más lecturas, del diálogo con otros lectores, de los consejos de madres, padres, profesores y de nuestra propia capacidad y deseo. En el juego el material, lo físico, no es indispensable. En la infancia podemos jugar sin objetos, en la lectura tan solo necesitamos el texto, pero ¿Es el libro un juego? ¿Se puede llegar a considerar la lectura como un juego? ¿Es el libro solamente un texto?

Hay muchos libros que proponen distintas posibilidades de jugar, con los libros Pop-up o con solapas, tal como apunta Hedbanz, el autor pretende involucrar al lector en la historia (Libro objeto), para los primeros lectores existe una gran variedad de libros juguetes que permiten al niño experimentar con el libro, desde su manipulación a su lectura como objeto artístico.

Otra forma de jugar es cuando el libro permite establecer un diálogo con los personajes protagonistas. En Enigmas (Thule, 2022) su autora interpela a personajes clásicos de cuentos y realiza preguntas que le genera su lectura. Una fórmula parecida es utilizada en el libro El cartero simpático (Baobab, 2020), son cartas dirigidas a personajes de cuentos.

'Detectives a domicilio. Enigmas'.

En la serie clásica Elige tu propia aventura los autores pretenden integrar en el desarrollo de la trama al joven lector. Cortázar en Rayuela también nos propone dos posibilidades de leer el mismo libro.

También se puede jugar con libros que proponen hacer de detective dentro de la propia historia como nos lo propone esta serie Enigmas, detectives a domicilio (Librooks, 2024)

En La historia interminable (Michael Ende, 1979) es la aventura de un libro dentro de un libro, el libro se convierte en un objeto mágico. En su primera parte Bastian Baltasar su protagonista siente la llamada de un segundo mundo fantástico, para separar lo real de lo fantástico el autor y el editor utilizó dos colores, el rojo para el mundo real y el azul para la historia interminable, Bastian se sentirá apelado a intervenir en la historia fantástica. Esa atmósfera que le seduce al leer y le atrapa es la parte que ejemplifica como te apodera una lectura cuando lees. “Se acercó al sillón, alargó la mano, tocó el libro y en ese instante algo hizo ¡clic! En su interior, como si se hubiera cerrado una trampa”.

Otro ejemplo de un libro dentro de un libro es el clásico juvenil La princesa prometida (William Goldman, 1973). El niño Billy, que no le gusta leer, enferma de neumonía y durante la convalecencia su padre le cuenta el libro La princesa prometida, escrito por S. Morgenstern, capítulo a capítulo, día a día. Billy ya de adulto comenta “Este es el libro que más me gusta del mundo, aunque de todos es el que nunca he leído” es el libro como punto de partida.

En La ladrona de libros, (Markus Zusak, 2005), el autor nos traslada al periodo más difícil de la segunda guerra mundial, la protagonista Liesel es adoptada por una familia alemana y aprende a leer gracias a Hans, el padre adoptivo y a los libros robados, en esta novela la lectura aparece como redención de la inevitable muerte, y su hábito genera solidaridad, empatía, memoria y sentido a la vida. Es el libro autobiográfico.

Otra obra clásica ya es La sombra del viento (Carlos Ruiz Zafón, 2001). A Daniel se le cambia la vida cuando descubre el libro de mismo nombre en el Cementerio de los libros olvidados.

S. El barco de Teseo, libro concebido por el cineasta J.J. Abrams y escrito por el novelista Doug Dorst, es la crónica de dos lectores que se conocen y comparten una aventura a través de las notas marginales de un libro depositado en una biblioteca.

Que disfruten jugando con libros estas Navidades.

Reseñas de libros

Tiempo de Haikus. J.N. Santaeulàlia y Luciano Lozano (Akiara books, 2022)

Este libro propone leer distintos haikus, poemas japoneses, basados en las cuatro estaciones, al final del libro hay un apartado donde propone crear nuestros propios haikus a partir de unas sencillas reglas.

'Tiempo de haikus'.

Gran Atlas de los pequeños placeres. Olga Slepowronska y Anna Mazurkijevic-Fila (Thule, 2025)

Un libro casi poético donde la autora nos sugiere actividades y actitudes cotidianas para ser más conscientes de lo que nos ocurre cada día y noche. Es otra manera de ayudarnos a ser más consciente de lo que leemos.

'Gran atlas de los pequeños placeres'.

La curiosa librería. Shinsuke Yoshitake (Pastel de Luna, 2020)

Una pequeña y preciosa novela gráfica para niños que nos habla de una librería especializada en libros sobre libros.

'La curiosa librería'.

¿Cómo debería leerse un libro? Virginia Woolf, Ji Hyun Yu (El zorro rojo, 2025)

El único consejo que una persona puede dar a otra sobre la lectura es que no acepte ningún consejo, que siga sus propios instintos, su propio criterio.