La lista del RMSER

Edificar o subastar. Son dos verbos que empiezan a bullir en la cabeza de los propietarios del más de centenar de solares que permanecen ruinosos o sin edificar en el casco histórico de la ciudad. Todo se debe a que el Ayuntamiento acaba de reactivar el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas (RMSER), paralizado desde 2007. Un instrumento con el que cuenta la Administración Pública para satisfacer necesidades tanto sociales como urbanística de la ciudad, en orden a mejorar el patrimonio inmobiliario urbano y la calidad de vida final de los ciudadanos. Para ello, el proceso se inicia con la identificación por un lado, de edificaciones en estado ruinoso o con deficiente estado de conservación, que exigen la ejecución de obras para su rehabilitación o conservación, y por otro, de solares sobre los que se debe realizar la pertinente edificación ajustada al Plan General de Ordenación Urbana.

Dado que la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) impone el cumplimiento de dichos deberes urbanísticos a los propietarios de los terrenos y edificaciones, "se hace necesario depurar las titularidades de los mismos en los correspondientes Registros de la Propiedad, labor en muchas ocasiones complicada dada la antigüedad de las inscripciones, por tratarse antiguas casas de vecinos con transmisiones no inscritas, etc.", apuntan desde Urbanismo. Por distintas circunstancias, especialmente la crisis del mercado inmobiliario, desde el año 2007 prácticamente no se han convocado licitaciones públicas sobre las fincas incluidas en el RMSER (se tramitó un concurso en el año 2012 que quedó desierto), lo que ha generado un situación de inseguridad jurídica (caducidad de las anotaciones marginales en los Registros de la Propiedad, cambios en las titularidades de las fincas, valoraciones económicas no actualizadas, etc.).

El resto de solares jerezanos se irá incorporando desde Belén hacia el exterior

Así que si usted es propietario de uno de estos solares, sea grande o pequeño, si aún no la ha recibido, el Ayuntamiento le notificará el cumplimiento voluntario de sus derechos urbanísticos con la ejecución de las obras procedentes. Aseguran desde el Consistorio que "en gran parte de los casos se mantienen dichos incumplimientos, viéndose abocada la Administración a incoar un procedimiento administrativo mediante el que, tras el preceptivo plazo de alegaciones, se declara formalmente el incumplimiento de deberes urbanístico así como la inclusión de la finca en el RMSER, concediendo un último plazo de un año (seis meses en caso de tramitación de urgencia), para que los propietarios soliciten la preceptiva licencia municipal de edificación o rehabilitación". Transcurrido este último plazo legal sin que se haya procedido a solicitar la preceptiva licencia municipal para la edificación o rehabilitación del inmueble, la finca se coloca por ministerio de la Ley, salvo que se acuerde la expropiación, en situación de ejecución por sustitución (venta forzosa) debiendo la Administración en los seis meses siguientes y previa valoración del inmueble por los servicios técnicos municipales, a la convocatoria de concurso público, es decir, a subasta. "Hay muchos propietarios que no pueden asumir la edificación y dejan que el solar se subaste", señala el arquitecto municipal Ramón González de la Peña.

La actualización del RMSER se ha realizado en varias etapas: 1) localización de expedientes administrativos (algunos con más de 15 de años de antigüedad) con un total de 175 procedimientos. 2) Análisis jurídico del trámite administrativo en que se encuentra cada uno. 3) Comprobación de la situación de cada una de las fincas en los Registros de la Propiedad (cambios en las titularidades registrales, caducidad de anotaciones marginales, existencia de titulares de cargas reales sobre las fincas, etc.). 4) Reuniones con el secretario general del pleno de Ayuntamiento y los titulares de los tres Registros de la Propiedad de la ciudad a fin de aunar criterios de actuación. Y 5) colaboración con el Servicio de Informática Municipal en la elaboración de programa que permita el acceso a los ciudadanos a través de la Web Municipal al RMSER, facilitando la descripción de cada finca incluida en el mismo (solar o edificación, ubicación, datos registrales y catastrales, condiciones urbanísticas, valor de tasación, fechas de vencimientos de los plazos del procedimiento, convocatoria de licitaciones publicas, etc.).

Los solares del resto de la ciudad se irán incorporando poco a poco, ya que se está trabajando desde el epicentro de plaza Belén (donde hay una mayor concentración de metros) hacia el exterior. Desde el Ayuntamiento aseguran que no les va a temblar el pulso y que someterán a todos los propietarios, ya sean grandes inmobiliarias (algunas de ellas poseen hasta un treintena de solares) o individuales a la misma ley y se exigirá a todos que actúen, sean quien sean.

Esta reactivación del Registro "lo que nos permite es seguir con el trabajo y la estrategia de recuperación del casco histórico", apunta el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas. De forma inmediata se va a actuar en el derribo de la antigua peña Los Juncales, en un solar de la calle Campana y la apertura de la calle Pilar, entre otros paquetes de solares de manera subsidiaria. Hay que destacar que ya se ha adjudicado un primer concurso sobre la finca sita en la calle Fontana, 16, y está prevista próximamente la convocatoria de licitación pública sobre el inmueble ubicado en Molineros, 18.