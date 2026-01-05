La magia de Oriente inunda las calles de Jerez

Miles de jerezanos y jerezanas disfrutaron ayer de la tradicional cabalgata de Reyes Magos. La llegada de sus Majestades hasta la ciudad se produjo, afortunadamente, con cielos casi despejados, alejando cualquier mal augurio, especialmente después de un fin de semana pasado por agua. Además, la ola de frío esperada estos días, tuvo el detalle de esperar al paso de Melchor, Gaspar y Baltasar, por lo que la temperatura fue, durante toda la tarde, agradable.

El día grande para los niños y niñas de Jerez fue especial, con un cortejo compuesto por 15 carrozas en las que la ilusión fue protagonista durante toda la jornada.

Como es habitual, desde bien temprano, y tras la clásica coronación en el Patio de Armas del Alcázar, los Reyes Magos de Oriente comenzaron, junto a su séquito, su recorrido por toda la ciudad, desde el Parque González Hontoria hasta la Alameda Cristina, dejando atrás muchas de las calles del centro. Allí les esperaba todo un gentío que anhelaba desde varias horas antes, la llegada de sus Majestades.

Caramelos y juguetes fueron repartidos entre los más pequeños, cuyas caras de emoción era el fiel de reflejo de una jornada especial. Pero no sólo fueron los más niños, porque algún que otro padre también disfrutaba del paso de los Reyes, quizás recordando aquel tiempo pasado que, como dice el dicho, siempre fue mejor.

Entre el gran séquito de Melchor, Gaspar y Baltasar y al margen de sus respectivos pajes, infinidad de personajes curiosos. Belenes vivientes, romanos escoltando a su César, el clásico Ratón Pérez, protagonista de la obra del jerezano Padre Luis Coloma, elfos, tuaregs, camellos, egipcios (que trajeron hasta su gran pirámide de Guiza) o un llamativo gusano que Brotons preparó para la ocasión. Hasta Cenicienta, que acudió en su propia carroza junto a su príncipe azul y su madrastra.

En torno a las nueve de la noche, la comitiva, donde destacó la iluminación de las carrozas, llegó hasta el Belén Monumental de la Alameda Cristina, donde sus Majestades realizaron el habitual acto de adoración al niño.

Allí, en una de las novedades de este año, esperaba el Coro del Teatro Villamarta, que bajo la dirección de Marta Benítez, interpretó cuatro villancicos. ‘Tu scendi dalle stelle’, villancico tradicional italiano, ‘Adeste Fideles’, ‘Fuentecilla que corres’ y ‘Retablo Aragonés’ sonaron en medio de una gran multitud que acompañaba a los Reyes gracias a las voces solistas de Rocío Gómez, Sara Jurado, Juanma Montero y Antony Rico. Junto a ellos, el cantante jerezano Juan Peña, que también puso su granito de arena al acto.