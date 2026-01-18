Marcos Luque: "Las empresas buscan personas con ganas de trabajar"

La agencia de colocación Genda Job ha cerrado el año "consolidando su crecimiento y reforzando su posicionamiento como un puente eficaz entre talento y empresa", tal como destaca su fundador Marcos Luque. En concreto, la plataforma ha finalizado 2025 con un total de 15.068 candidatos registrados y colaborando activamente con más de 428 empresas que gestionan sus procesos de selección a través de su web.

Detrás de Genda Job se encuentra el jerezano Marcos Luque, estudiante y a la vez emprendedor, cuyo proyecto nace "de la constancia y del conocimiento directo de la realidad laboral actual". Este joven se encuentra en la actualidad compatibilizando estudios por la mañana con el trabajo por las tardes. Su objetivo con su empresa, como él mismo cuenta, no es otro que "hacer que el acceso al empleo sea más directo, transparente y humano".

De hecho, hace hincapié en que “hay personas con capacidades enormes que no fallan por falta de talento, sino por falta de visibilidad y por procesos que se sienten lejanos. Genda Job nace para acortar esa distancia: que la oportunidad llegue antes y que el esfuerzo de quien busca empleo tenga una respuesta real”.

Luque asegura que, en un contexto en el que "la empleabilidad exige rapidez, claridad y confianza, Genda Job se consolida como un punto de encuentro práctico entre compañías que necesitan incorporar perfiles y candidatos que buscan avanzar sin perder tiempo en procesos dispersos y poco eficaces".

“Compatibilizar estudios y trabajo no es sencillo, pero precisamente por eso entiendo la urgencia del empleo. Cuando alguien necesita una oportunidad, la necesita ahora. Este proyecto es mi forma de convertir esa urgencia en un sistema que ayude a otros”, añade el emprendedor jerezano.

De cara a 2026, Marcos Luque asegura que Genda Job "mantiene su compromiso de crecimiento responsable, reforzando la colaboración con empresas, ampliando su red de candidatos y optimizando los procesos de intermediación laboral, con el objetivo de multiplicar las oportunidades de empleo real y reducir fricciones en la contratación".

En la actualidad, el portal de colocación tiene inscritos a demandantes de empleo de toda España. Además, dispone de ofertas laborales en multitud de ciudades de toda la geografía española. A nivel general, las personas que buscan un empleo son en más de un 62% mujeres, frente a un 37,5 de hombres. La media de edad ronda los 34 años a nivel nacional y los 32 en la provincia de Cádiz.

Asimismo, Marcos Luque destaca que, según los datos de su empresa, "los perfiles más solicitados por las empresas son aquellos especializados en algún sector como mecánica o transportes, sobre todo transportes, porque prácticamente se sacan el carné y ya tienen trabajo, faltan muchísimos conductores en España".

Llama también la atención que casi todas las empresas incluyen entre los requisitos de su oferta que los candidatos sean personas "con ganas de trabajar".

¿Qué ofrece Genda Job?

Esta plataforma se publicita como uno de los portales de empleo en España "mejor valorados". Igualmente, presume de ser "unas de las agencias de colocación más económica de España".

Además de gestionar ofertas de empleo y clasificarlas para facilitar la búsqueda a los interesados, Genda Job también permite a las empresas hacer un filtrado de los candidatos. "Publicamos las ofertas laborales tanto en nuestra plataforma como en otras bolsas de empleo relevantes, recibimos todas las candidaturas y realizamos una primera criba de currículums. Posteriormente, llevamos a cabo entrevistas preliminares para evaluar a los perfiles más adecuados", afirma la empresa.

Como resultado, la empresa interesada recibe "una selección de candidatos previamente evaluados, ajustados al perfil solicitado y listos para ser entrevistados directamente por la empresa. Todo esto, de forma ágil, eficaz y a coste accesible".