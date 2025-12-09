El mes de noviembre fomenta desde ‘Jerez Educa’ la Cultura y el Deporte entre los escolares

El ‘Programa Artes Escénicas para Escolares 2025/2026’ que desarrolla la compañía de títeres ‘La Gotera de Lazotea’, dentro del ciclo ‘Jerez Educa’, ha desarrollado su primera sesión, acción que sumará, a lo largo del curso académico, unas cincuenta representaciones y que en esta edición llegará a 4.500 alumnos y alumnas del entorno urbano y rural, duplicando su alcance en comparación con los datos de la última convocatoria.

En este sentido, la delegada de Educación, Nela García, ha subrayado que “he tenido la oportunidad de compartir con tres centros de Infantil una de sus representaciones y la verdad es que es muy importante seguir apoyando este tipo de artes escénicas, en este caso los títeres, para que llegue a los alumnos de Infantil y de Primaria, porque también a través de la cultura, a través del arte, se transmiten valores y enseñanzas. Es muy de agradecer que los distintos centros educativos, sus cuadros directivos, sus profesores y las Ampas se sientan atraídos por este tipo de actividades”.

Por su parte, la compañía ha agradecido la colaboración municipal, valorando que “cualquier iniciativa que vaya respaldada por el Ayuntamiento, por una corporación, tiene una gran potencia” y ha señalado que el principal objetivo que se establece es que la cultura sea accesible a niños y niñas desde edades tempranas, ya que en muchos casos supone su primera toma de contacto con el mundo del teatro.

Esta propuesta escénica se celebra por segundo año consecutivo en el ‘Teatro La Gotera de Lazotea’, un equipamiento que permite ampliar la oferta cultural gracias a su capacidad y óptimas condiciones para albergar al público infantil.

Además, con un punto de vista igualmente pedagógico, se ha celebrado la ‘VII Cross Escolar Memorial Dani Barroso’ en la Pradera Laura Delgado ‘Bimba’ del Complejo Deportivo Municipal de Chapín con la participación de más de 3.000 escolares y personas con discapacidad de diferentes asociaciones como son Afanas, Afamedis y Upacesur.

Esta prueba, basada en una modalidad de atletismo, se ha consolidado como un evento fundamental en el calendario deportivo-educativo de la ciudad, y también está enmarcada dentro de la programación de ‘Jerez Educa’ para el curso académico 2025-2026, hecho que pone de relieve el trabajo transversal de las delegaciones municipales de Educación y Deportes para plantear opciones extraescolares de alto valor didáctico y formativo.

“Educar a través del deporte es educar en valores tan fundamentales como la convivencia, el respeto y el esfuerzo con lo que suponen los entrenamientos, lo que supone competir con cariño y respetando a todos los compañeros” ha destacado García, quien ha afirmado que “ver tanta vida y tanta energía concentradas en este espacio al aire libre es maravilloso y un orgullo para la ciudad de Jerez”.

Los alumnos y alumnas que realizaron su inscripción en esta carrera pertenecen a 31 centros de Infantil, Primaria y Secundaria y formaron parte de un evento dedicado por segunda edición a Dani Barroso, quien fuera empleado municipal y una persona entrañable que quedará para siempre en el recuerdo de todos sus compañeros de la Delegación de Deportes.

‘Cross Escolar’ también ha contado con una ‘Zona Fun’ que ha ofrecido bailes, coreografías y deportes alternativos bajo la premisa de fomentar hábitos saludables desde la infancia y la juventud en una actividad que tiene como línea de salida y de meta el compañerismo.