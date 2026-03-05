Montesierra venderá packs con productos de la zona para ayudar a los afectados del temporal en Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por la directora de Marketing de Montesierra, Loreto Martín Villar, y el director de Cáritas Diocesanas, Eugenio Sánchez Salas, ha presentado la campaña 'Jerez, gastronómica y solidaria', una iniciativa de la empresa jerezana Montesierra para promover la recaudación de fondos para ayudar a los afectados del temporal en Jerez.

Esta campaña cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y de diez empresas jerezanas agroalimentarias que son Bodegas González Byass, Bodegas Fernando de Castilla, Bodegas Entrechuelos, Cortijo de Jara, El Majuelo, Restaurante La Carboná, La Barca, Montealva, Jerez Pan y la propia Montesierra. Cada una de estas firmas va a aportar, de forma totalmente desinteresada, 100 unidades de uno de sus productos, que serán recepcionados por Montesierra que se encargará de montar 100 packs al precio de 50 euros la unidad (el precio en el mercado es de 70 euros) que estarán a la venta en las tiendas físicas de Montesierra y en su tienda online. Todo lo recaudado irá destinado a los afectados por el temporal.

“Se vuelve a poner en valor el verdadero rostro de la ciudad ya que una de las mayores características de los jerezanos y los andaluces es la solidaridad que también alcanza a las empresas y al tejido económico. Somos la Capital Española de la Gastronomía pero hemos aprovechado esta distinción para poner en marcha esta iniciativa”, ha dicho la alcaldesa de Jerez durante su intervención.

La regidora ha aprovechado también la ocasión para agradecer a todas las empresas colaboradoras su participación y a Cáritas su inmenso trabajo durante las inundaciones recientes que ha sufrido la ciudad. “Nos hemos dado la mano para dar una respuesta a todas las familias que han sufrido daños por el temporal y que lo han pasado mal y hemos demostrado que cuando tenemos las ideas claras a la hora de conseguir objetivos minimizamos los daños y trasladamos cariño en los momentos difíciles”, ha concluido.

Loreto Martín, directora de Marketing de Montesierra, ha agradecido todo el apoyo del Ayuntamiento y ha aclarado “que la iniciativa nace con la intención de ayudar y recaudar fondos con una muestra de la despensa jerezana”.

El director de Cáritas Diocesanas, Eugenio Sánchez Salas, ha recalcado en su comparecencia la necesidad de ayuda que tiene esta entidad; “que hayan acabado las inundaciones no significa que el trabajo no continúe y aún durará algunos meses. Pero esta vez, a pesar de la magnitud de la catástrofe nos cogió preparados y en coordinación con nuestro Ayuntamiento. Esta colaboración es continuada y es una alegría como jerezanos el poder ver que nuestros responsables estaban preparados”, ha dicho el representante de Cáritas.

Esta iniciativa se enmarca en el contexto del año en el que Jerez abandera el título de Capital Española de la Gastronomía; un evento que, más allá de su carácter culinario, cultural y turístico, alcanza a la sociedad en su conjunto con la gastronomía como pretexto, en este caso, para mostrar el carácter solidario con aquellos que más lo necesitan.