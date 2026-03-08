Muere el jerezano David Morales, exmilitar y empresario acusado de espiar a Assange

El empresario y exmilitar jerezano David Morales Guillén, que se encontraba procesado en una causa que investiga un espionaje a Julian Assange, el programador y periodista australiano que fue fundador de Wikileaks, ha fallecido tras una larga enfermedad. La empresa de seguridad que creó en Jerez, UC Global, ha confirmado su muerte mediante un comunicado donde destacó su legado profesional.

Nacido en 1972 en Jerez, tras estudiar tanto en el colegio Mundo Nuevo de Jerez como en el Instituto Caballero Bonald, entró en el Ejército formando parte de la antigua Unidad de Operaciones Especiales de la Armada (Infantería de Marina), un cuerpo que actualmente está integrado en la Fuerza de Guerra Naval Especial. Tras participar en conflictos armados como en Bosnia, se salió de la carrera militar en 2008 para crear la firma de seguridad Undercover Global, que tuvo su sede en el Parque Empresarial Oeste de Jerez.

Su nombre trascendió públicamente cuando fue vinculado a una presunta trama de espionaje a Assange, un activista informático que, a través de la página web Wikileaks, había hecho públicos numerosos documentos confidenciales de la CIA norteamericana. Para evitar ser extraditado a Estados Unidos y ser juzgado por esta filtracción, Assange permaneció en torno a siete años encerrado en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido.

Fue entonces cuando el Gobierno ecuatoriano, que ya mantenía relaciones con la firma jerezana, le encargó la seguridad del informático mientras estuviera en el edificio consular. Sin embargo, Julian Assange acabó denunciando a la firma jerezana acusándola de haberle filtrado información y vídeos de su vida en la embajada ecuatoriana a la inteligencia norteamericana. David Morales siempre lo negó, tal y como apuntó en una entrevista a este medio en 2019, señalando que su trabajo se limitó al encargo del ejecutivo de ecuatoriano de preservar la seguridad del informático y que nunca pasó información a la agencia de inteligencia estadounidense.

No obstante, este caso ha sido instruido por la Audiencia Nacional que a finales de octubre del año pasado decidió abrir juicio oral donde la Fiscalía pedía 13 años y medio de prisión para el jerezano por descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. En esta causa también está procesado un socio suyo para quien el fiscal reclama tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Esta causa no era la única puesto que el diario El País avanzó a principios del pasado mes que iba a ser juzgado también por los delitos de falsedad documental y estafa procesal al haber utilizado, presuntamente, documentos y pruebas falsificadas para defenderse de la causa abierta en la Audiencia Nacional.

"Fue el impulsor de una firma basada en el rigor profesional y el respeto a la legalidad"

En el comunicado emitido horas atrás por la empresa UC Globlal donde daba a conocer el fallecimiento de Morales, la firma destacó la trayectoria del exmilitar jerezanao señalando que "fue el impulsor de una visión clara: desarrollar una firma de inteligencia privada moderna basada en la ética, el rigor profesional y el respeto absoluto a la legalidad. Su determinación, carácter y compromiso marcaron el rumbo de la organización desde sus inicios".

Acto seguido, indicaba: "A lo largo de los años, su liderazgo permitió construir una estructura que hoy trabaja en entornos complejos de investigación, ciberinteligencia y consultoría estratégica internacional. Pero más allá de los proyectos y las operaciones, quienes tuvimos la oportunidad de conocerle sabemos que su mayor legado fueron los valores que defendió: responsabilidad, lealtad y profesionalidad".

Está previsto que responso se celebre en la tarde de este domingo en uno de los tanatorios de Jerez.