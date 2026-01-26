Un museo con mucha historia

Plaza de la Asunción y fachada del palacio donde se ubica el museo.

EN el corazón histórico de Jerez de la Frontera, en la bella Plaza de la Asunción, se alza el Palacio de San Dionisio, un edificio decimonónico que hoy acoge uno de los proyectos culturales más significativos vinculados a la identidad de la ciudad: The Sherry Gallery, el Museo del Vino y el Brandy del Marco de Jerez.

Este espacio, inaugurado el pasado 9 de octubre en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y del presidente del Consejo Regulador, César Saldaña Sánchez, nace con la vocación de custodiar, interpretar y proyectar al mundo el legado de los vinos generosos y del brandy del Marco de Jerez, productos que no solo han definido el paisaje agrícola y económico de la comarca, sino que han modelado su historia, su arquitectura, su comercio internacional y su proyección cultural.

El Museo, según su promotor, el empresario jerezano Fulgencio Meseguer Galán: “es mucho más que una exposición: es un espacio vivo, un lugar donde la memoria, la ciencia y la emoción se encuentran para mantener en movimiento la cultura del vino”.

Placa en la fachada del palacio.

Su misión va más allá de mostrar objetos o relatar una historia; busca inspirar, conectar y transmitir el valor de un legado que sigue evolucionando.

Con la colaboración de bodegas del Marco de Jerez, enólogos, arquitectos, historiadores y coleccionistas, el museo impulsa proyectos que preservan el patrimonio material e inmaterial del Marco hacia el futuro. Desde la investigación y la documentación hasta la creación contemporánea, The Sherry Gallery se concibe como un laboratorio cultural donde tradición e innovación dialogan, manteniendo viva una de las expresiones más singulares del espíritu andaluz.

El proyecto combina la conservación patrimonial del palacio con una museografía contemporánea que integra colecciones, tecnologías interactivas y actividades en torno a la vitivinicultura del jerez. A través de sus salas, el visitante explora los múltiples rostros del vino de Jerez: su origen en la albariza, la evolución de sus botellas y etiquetas, los instrumentos del laboratorio, la maestría de la tonelería y el legado humano que ha dado forma a su historia.

Galería de la segunda planta.

Recientemente, la periodista británica Sarah Gordon se ha hecho eco de este proyecto en un amplio artículo publicado en The Times el pasado día 13 de este mes, reconocimiento al que se suma el destacado reportaje emitido en el programa divulgativo de turismo Zoom Tendencias, de TVE-2.

Por otra parte, apenas un mes después de su apertura, fue seleccionado como uno de los tres finalistas del premio Vino es Cultura, galardón instituido por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV).

El alma del jerez

The Sherry Gallery es un museo, pero además un centro de interpretación cultural y sensorial concebido para explicar el vino de Jerez y el brandy como fenómenos históricos, técnicos y humanos. A través de un discurso riguroso y accesible, el visitante es guiado por un relato que comienza en la tierra -la albariza, el clima, el viñedo- y culmina en la copa, donde el tiempo, la madera y el saber hacer se funden en una obra irrepetible.

Sala de cata.

La museografía combina lenguaje contemporáneo y respeto por la tradición, integrando recursos audiovisuales, instalaciones interactivas, piezas históricas, documentos gráficos y objetos vinculados a la viticultura, la crianza y la comercialización. Todo ello se articula en un recorrido fluido y didáctico que permite comprender la singularidad del sistema de criaderas y solera, la diversidad de estilos del Jerez y la relevancia internacional de sus bodegas y marcas históricas.

Sus instalaciones alberga la importante colección de Roberto Amillo Gil, integrada por todo tipo de carteles, botellas, fotos, postales, artículos de prensa y efectos publicitarios del Marco de Jerez, como el impresionante repertorio de etiquetas de Francisco Odero Álvarez.

Entrada principal del museo.

Patrimonio arquitectónico

La rehabilitación del Palacio de San Dionisio ha sabido armonizar el valor patrimonial del inmueble con una museografía actual, convirtiendo el edificio en parte esencial del discurso. Patios, salas nobles y espacios expositivos dialogan con la narrativa del vino, reforzando la idea de que Jerez no puede entenderse sin sus casas-palacio, sus bodegas catedralicias y su tejido urbano vinculado al comercio vinatero.

Este diálogo entre continente y contenido confiere al museo un carácter singular, en el que arquitectura, historia y cultura del vino se funden en una experiencia coherente y envolvente.

Expositores y pantallas táctiles para mostrar la colección de etiquetas. / Miguel Ángel González

El palacio, conocido tradicionalmente como de la condesa de Casares, es un edificio decimonónico de estilo academicista datado desde 1837.

Experiencia sensorial y del conocimiento

La visita a The Sherry Gallery se concibe como una experiencia multisensorial, en la que la vista, el oído, el olfato y el gusto acompañan al conocimiento. El recorrido culmina en espacios destinados a la cata y la divulgación, donde el visitante puede reconocer en el vino los conceptos aprendidos durante la visita, reforzando así el vínculo emocional con el producto y con el territorio.

Balconada de la primera planta.

Esta institución cuenta además con una biblioteca especializada dedicada al vino y al brandy de Jerez, concebida como un Centro de Documentación e Investigación accesible a especialistas, historiadores y estudiosos del sector vitivinícola. Su fondo reúne monografías, estudios técnicos, trabajos académicos, publicaciones históricas, material gráfico y documentos relacionados con la evolución del Marco de Jerez y su industria bodeguera. La biblioteca tiene como objetivo facilitar el acceso a recursos documentales que permitan profundizar en aspectos históricos, culturales y enológicos vinculados al jerez. Además de su función investigadora, impulsa una línea editorial propia orientada a la difusión de estudios y contenidos relacionados con el vino y el brandy de Jerez. Esta línea incluye la publicación de investigaciones, reediciones de textos relevantes y trabajos divulgativos que contribuyen a la preservación y difusión de este patrimonio cultural jerezano.

Fulgencio Meseguer Galán y el autor del artículo en la presentación del libro 'El jerez, de la copa al libro'.

En este sentido, el pasado 22 de diciembre se presentó en la sala de audiovisuales la primera publicación de la futura colección de libros, El jerez, de la copa al libro, obra del investigador y colaborador de este Diario, José Luis Jiménez García.

Un proyecto estratégico para Jerez

The Sherry Gallery se integra plenamente en las estrategias de dinamización cultural y enoturística de la ciudad, contribuyendo a posicionar a Jerez como destino de excelencia vinculado al vino, la gastronomía y la cultura. Su existencia responde a una necesidad largamente sentida: contar con un espacio que explique, de forma unitaria y contemporánea, aquello que ha dado nombre y prestigio internacional a la ciudad.

Sala dedicada al brandy.

Más que un museo, The Sherry Gallery es una declaración de identidad: un lugar donde Jerez se mira a sí misma, reconoce su historia y la proyecta hacia el futuro con orgullo y rigor.

Equipo humano

Esta iniciativa es el resultado de un proyecto cultural concebido y desarrollado desde el conocimiento, el rigor profesional y el compromiso con el patrimonio del Marco de Jerez. Al frente del museo se sitúa un equipo humano multidisciplinar, integrado por especialistas en historia, patrimonio cultural, documentación y divulgación, cuya labor coordinada da forma a un discurso respetuoso con la tradición vinatera jerezana.

El centro cultural se inauguró el 9 de octubre del año pasado.

La dirección y coordinación del espacio, a cargo del historiador Yago Yerga Vadillo, responden a un modelo de gestión basado en la excelencia técnica, la investigación continuada y la vocación pedagógica, orientado tanto al público general como a profesionales, investigadores y prescriptores culturales. Este equipo no solo garantiza el funcionamiento cotidiano del museo, sino que impulsa activamente su dimensión académica, editorial y divulgativa, consolidando a The Sherry Gallery como un espacio vivo, en permanente diálogo con el territorio y su historia.

Detalle de la Sala de audiovisuales, dedicada al jerez en el cine.

Como se ha mencionado, el Centro Cultural Palacio San Dionisio, ha sido promovido por empresario jerezano Fulgencio Meseguer Galán, cuya iniciativa y visión han hecho posible la creación de este museo como acto de compromiso personal con Jerez y con su cultura del vino. Su impulso ha permitido dotar a la ciudad de un espacio largamente esperado: un centro capaz de explicar, con lenguaje contemporáneo y fundamento histórico, la trascendencia universal del Jerez y del brandy.

La conjunción entre iniciativa privada, dirección profesional y equipo técnico especializado constituye uno de los principales valores de The Sherry Gallery, asegurando la solvencia del proyecto y su proyección futura como referente cultural y ecoturístico del Marco de Jerez.