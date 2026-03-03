Nace el I Certamen Literario 'Latidos del Barrio' para dar voz a la comunidad vecinal de Jerez

La Federación de Asociaciones Vecinales de Jerez 'Solidaridad' ha anunciado la apertura de la convocatoria del I Certamen Literario 'Latidos del Barrio'. Esta iniciativa nace con el firme propósito de fomentar la vida en la vecindad, poner en valor los barrios y fortalecer los lazos de la comunidad vecinal a través de la creación literaria.

Un certamen para todas las edades

El concurso está diseñado para integrar a toda la ciudadanía a través de dos categorías principales:

Modalidad Adulta: Abierta a autores mayores de edad residentes o empadronados en la ciudad.

Modalidad Juvenil: Dirigida a jóvenes de entre 10 y 18 años.

Requisitos y temática

Bajo el lema de la vecindad, el barrio y la comunidad, los participantes podrán presentar hasta un máximo de dos relatos originales e inéditos, escritos en castellano. Las obras deberán tener una extensión máxima de 1000 palabras y cumplir con los requisitos de formato técnico (Times New Roman 12, interlineado 1.5).

Premios y Sostenibilidad

En un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, el certamen se gestionará de forma íntegramente electrónica para eliminar el uso de papel. Los galardones estipulados son:

En la categoría adulta: Un primer premio de 500€ y un segundo de 300€ , además de un accésit.

En la categoría juvenil: Dos tarjetas regalo de la librería Luna Nueva (valoradas en 100€ y 50€ respectivamente) y un accésit.

Plazos y envío

El plazo de recepción permanecerá abierto hasta las 0:00 h. del 1 de junio de 2026. Los interesados deben enviar sus relatos en formato PDF al correo electrónico: certamenlatidosdelbarrio@gmail.com bajo el sistema de plica (un archivo con el relato bajo seudónimo y otro con los datos personales).

El fallo del jurado, compuesto por personalidades del mundo de las letras y la educación, se hará público a principios de julio. La entrega de premios se celebrará en un acto especial durante la Feria organizada por la Federación en el mes de octubre.

Para más información y consulta de las bases completas: Federación de Asociaciones Vecinales de Jerez "Solidaridad" Correo electrónico: certamenlatidosdelbarrio@gmail.com