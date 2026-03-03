Nace el I Certamen Literario 'Latidos del Barrio' para dar voz a la comunidad vecinal de Jerez

El concurso está diseñado para integrar a toda la ciudadanía a través de dos categorías principales, juvenil y adulta; el plazo de recepción permanecerá abierto hasta el 1 de junio de 2026

Azahara Palomeque: “Las raíces no son sólo un territorio físico, también un espacio afectivo”

Cartel de la propuesta.
Cartel de la propuesta.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Jerez 'Solidaridad' ha anunciado la apertura de la convocatoria del I Certamen Literario 'Latidos del Barrio'. Esta iniciativa nace con el firme propósito de fomentar la vida en la vecindad, poner en valor los barrios y fortalecer los lazos de la comunidad vecinal a través de la creación literaria.

Un certamen para todas las edades

El concurso está diseñado para integrar a toda la ciudadanía a través de dos categorías principales:

  • Modalidad Adulta: Abierta a autores mayores de edad residentes o empadronados en la ciudad.
  • Modalidad Juvenil: Dirigida a jóvenes de entre 10 y 18 años.

Requisitos y temática

Bajo el lema de la vecindad, el barrio y la comunidad, los participantes podrán presentar hasta un máximo de dos relatos originales e inéditos, escritos en castellano. Las obras deberán tener una extensión máxima de 1000 palabras y cumplir con los requisitos de formato técnico (Times New Roman 12, interlineado 1.5).

Premios y Sostenibilidad

En un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, el certamen se gestionará de forma íntegramente electrónica para eliminar el uso de papel. Los galardones estipulados son:

  • En la categoría adulta: Un primer premio de 500€ y un segundo de 300€, además de un accésit.
  • En la categoría juvenil: Dos tarjetas regalo de la librería Luna Nueva (valoradas en 100€ y 50€ respectivamente) y un accésit.

Plazos y envío

El plazo de recepción permanecerá abierto hasta las 0:00 h. del 1 de junio de 2026. Los interesados deben enviar sus relatos en formato PDF al correo electrónico: certamenlatidosdelbarrio@gmail.com bajo el sistema de plica (un archivo con el relato bajo seudónimo y otro con los datos personales).

El fallo del jurado, compuesto por personalidades del mundo de las letras y la educación, se hará público a principios de julio. La entrega de premios se celebrará en un acto especial durante la Feria organizada por la Federación en el mes de octubre.

Para más información y consulta de las bases completas: Federación de Asociaciones Vecinales de Jerez "Solidaridad" Correo electrónico: certamenlatidosdelbarrio@gmail.com

También te puede interesar

Lo último

stats