Nuevo Proyecto de Formación del CEP de Jerez

El Consejo de Centro del CEP de Jerez ha aprobado el nuevo proyecto de formación del curso, una hoja de ruta diseñada para responder a las necesidades reales del profesorado y reforzar la innovación educativa en los centros de su zona de actuación.

El diseño del proyecto también refuerza los procesos de innovación que el profesorado impulsa en sus aulas. Asimismo, se alinea con las líneas estratégicas del III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, publicadas por la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Este proyecto es el resultado de un proceso de escucha, análisis e intercambio con los centros educativos. Cada actividad nace de demandas concretas, dificultades detectadas, cambios normativos o metodológicos. Las actividades formativas abarcan áreas clave para el rendimiento educativo, con especial atención a la mejora de la competencia matemática y lectora, la inclusión y la digitalización educativa, el fortalecimiento de la convivencia escolar y la puesta en valor del patrimonio cultural a través de Jornadas, como las de Flamenco y Educación.

En Educación Infantil, el proyecto apuesta por transformar las aulas en entornos dinámicos y estimulantes. Los cursos sobre espacios de aprendizaje activos, psicomotricidad y música impulsan un desarrollo integral del alumnado y favorecen metodologías activas.

En las etapas posteriores, la formación se orienta a formaciones centradas en la inclusión y en metodologías activas. La Competencia Digital Docente, las iniciativas STEAM, enfoque educativo que integra cinco áreas para promover un aprendizaje más creativo, práctico e interdisciplinar, y las actividades sobre la metodología del Aula del Futuro basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje, tendrán un papel protagonista. También se reforzarán las jornadas de prevención del acoso escolar, la formación en inteligencia artificial educativa y las propuestas específicas para el profesorado de FP.

Los docentes de Educación Permanente y de las enseñanzas de Régimen Especial también son atendidos con propuestas centradas en la atención a la diversidad, la actualización metodológica y el desarrollo de competencias específicas. En el ámbito del liderazgo educativo, se incluye formación dirigida a equipos directivos, gestión de conflictos y programas de mentoría para fortalecer el acompañamiento profesional.

La oferta formativa del CEP de Jerez se consolida así como un recurso esencial para avanzar hacia centros más inclusivos, innovadores y conectados con los retos educativos actuales. Con un proyecto de formación construido desde la escucha activa a los centros, el CEP reafirma su compromiso con el desarrollo profesional del profesorado y con la mejora continua de la calidad educativa.