'Objetivo Birmania' 50 años después

Sí, recuerdo que fue ‘Objetivo Birmania’, película protagonizada por Errol Flynn, la programada por TVE la noche del 19 de noviembre de 1975, como también recuerdo aquella portada del Diario de Cádiz, todavía en esa edición “sábana” de gran formato, periódico que se recibía en el domicilio familiar, y en cuya portada la mañana del día 20 se leía el titular en grandes caracteres de “Franco ha muerto”.

En cierta ocasión leí en algún libro aquello de que tras el asesinato de J.F. Kennedy en Dallas, una generación de ciudadanos estadounidenses nunca olvidaría qué estaban haciendo el fatídico día, tal fue el impacto colectivo de aquel suceso. En nuestro país esto lo podríamos extrapolar a la mencionada muerte de Franco, aunque en este último caso el impacto fuera motivado por circunstancias históricas y políticas muy alejadas de la que vivieron los norteamericanos en 1963.

A aquella fecha del 20 de noviembre de 1975 se le une en el imaginario patrio otra, heredera de la primera, que causó igual impacto y nos dejó una nueva muesca imborrable en la memoria: el asalto al Congreso de los Diputados un 23 de febrero de 1981. También recuerdo de manera nítida aquella noche, la de “los transistores”, que pasé casi en vela, como muchos ciudadanos, pendiente de los informativos, o la mañana siguiente, recorriendo las dependencias municipales de Jerez, por entonces en Madre de Dios, casi desiertas y en las que llevaba poco tiempo trabajando. Estos acontecimientos históricos de los que nos separan décadas y que podemos enmarcar en lo que los historiadores han definido como la Transición política española, han sido abordados por numerosos trabajos de investigación, aunque como en el caso de la posguerra también la literatura les ha prestado atención presentando a los lectores historias más o menos afortunadas.

Pues bien, entre las novelas que, desde mi punto de vista, aportan una visión enriquecedora desde la literatura sobre los acontecimientos a los que nos estamos refiriendo, yo destacaría las tres que siguen aunque por supuesto hay otras muchas. De las dos que tienen el 20 de noviembre de 1975 como telón de fondo, una de ellas es ya todo un clásico, y es la firmada por Rafael Chirbes sobre los momentos finales de la vida del dictador en ‘La caída de Madrid’ (Anagrama) publicada por vez primera en el año 2000. La segunda sería ‘Herencia’, novela de muy reciente aparición, escrita por el periodista Jesús Gallego (Roca Editorial) y cuya trama se sustenta en un impecable armazón documental (ver reseñas). Para finalizar, y pasando al otro gran suceso de la Transición, el 23 de febrero de 1981, nombrar ese otro título de imprescindible lectura, ‘Anatomía de un instante’ de Cercas, y más ahora que su versión televisiva (de impecable factura) dirigida por Alberto Rodríguez, la ha puesto de nuevo de actualidad. Ramón Clavijo Provencio

‘Ellos y ellas. La joven poesía del 27’

Nada más leer el título, el lector podría pensar que estamos ante otra, una más de las muchas antologías que se han publicado de aquella generación del 27, considerada por muchos como la segunda edad de oro de la lírica española y, en cambio, para otros, los menos, como un grupo de poetas sobrevalorados. Pero no estamos ante una antología más. En primer lugar, Manuel Bernal Romero, el antólogo, ya tiene en su haber estudios muy rigurosos sobre el 27, entre ellos: ‘La invención de la generación del 27’, ‘El nacimiento de la generación del 27’, ‘La falsa influencia de Góngora en la generación del 27’, ‘Las muertes de Federico’ y 'El flamenco y la Generación del 27’ (editorial Renacimiento), por lo que no es en ningún modo un recién llegado a los estudios del 27, como así también atestigua la introducción incluida en el libro; en segundo lugar, esta antología viene a cubrir los grandes vacíos o agujeros negros que en la Historia de la Literatura siempre terminando dejando los grandes escritores, los que se llevan la fama y el éxito, a costa de ensombrecer a otros poetas que merecen la atención y el interés de los lectores; y en tercer y último lugar, porque entre estos escritores oscurecidos por las primeras figuras, se encuentran en esta antología 'Ellas', un buen grupo de escritoras cuya nómina y producción poética no podemos consultar en otras selecciones ya publicadas del 27. Las reseñas de cada autor y autora incluidas en el estudio previo es otro valor añadido de esta antología que tan bien cuidada está tanto interna como externamente.

Esta antología se presentará el próximo lunes, 1 de diciembre, en la Fundación Caballero Bonald. José López Romero

Reseñas

Herencia

Jesús Gallego. Roca Editorial, 2025

Publicada a comienzos del presente año, es esta una de esas novelas que va abriéndose paso por los comentarios de los lectores, que es la mejor carta de presentación de un libro. Con un ritmo que nunca decae, sustentada en un aparato documental que da credibilidad a la historia, esta se centra en el seguimiento de tres personajes que impulsados por distintas motivaciones tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, se dirigen a distintos puntos de la capital de España. En ese clima de incertidumbre y miedo que atenaza el país en esos momentos, tan bien captados en el libro, coinciden en Madrid los tres protagonistas, Manuela, José Luis y Jaime, a los que el destino conectará en un tan inesperado como conseguido final. R.C.P.

'Herencia'.

Retablo ibérico

Manuel Vicent. Alfaguara, 2025

Se reúnen aquí tres novelas cortas publicadas años atrás, ‘Aguirre, el magnífico’, ‘El azar de la mujer rubia’ y ‘Desfile de ciervos’, en las que el autor da su particular visión sobre la más reciente historia de nuestro país, llena de ironía, humor y pesimismo. Trilogía merecedora de esta edición, pues rescata libros que no merecían caer en el olvido y hace más fácil llegar a esa visión unificada de esa parte de la historia de España de Vicent. Se inicia este ‘Retablo ibérico’ con la Transición y finaliza en la abdicación de Juan Carlos I, poniendo el foco en personajes como Jesús Aguirre duque de Alba, Carmen Diez de Rivera, la jefa de gabinete de Adolfo Suárez o el pintor Antonio López, los cuales fueron más decisivos de lo que pensamos. R.C.P.

'Retablo ibérico'.

La caída de Madrid

Rafael Chirbes. Compactos Anagrama, 2016

Tomando como motivo los preparativos para la celebración del cumpleaños del patriarca de la familia Ricart, precisamente cuando Franco agoniza en La Paz, Chirbes, con su maestría narrativa, nos ofrece un cuadro de aquellos tiempos llenos de incertidumbre. Los personajes se van relacionando entre sí como hilos que se entrecruzan, a través de los cuales el autor expone el enfrentamiento entre la derecha que teme que todo se vaya al traste, y la izquierda, desencantada, que se debate entre la revolución radical y el cambio tranquilo. Chirbes elige a la familia Ricart como paradigma de la sociedad española, sobre todo, los hijos Josemari, el radical de derechas, y Quini, el revolucionario que no sabe lo que quiere. J.L.R.

'La caída de Madrid'.

Los disparos del cazador

Rafael Chirbes. Compactos Anagrama, 2006

Publicada por primera vez en 1994, en ‘Los disparos del cazador’ Chirbes le da la voz a su protagonista, Carlos Císcar, para que haga un ajuste de cuentas consigo mismo. Ya viejo y acompañado solo por su leal criado Ramón, Carlos va rememorando todos sus recuerdos. Su casamiento con Eva, la hija de Romeu, el dueño de la empresa en la que trabajaba su padre de contable. Y ya hombre de éxito en los negocios, las aventuras con sus amantes, que lo van distanciando más de la vida y gustos de su mujer, que se prolonga también en sus hijos: Julia y Manuel. Como es habitual y característico en Chirbes, un estilo narrativo poderoso, firme y descarnado que lo convierte en uno de los mejores novelistas contemporáneos. J.L.R.