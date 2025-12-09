‘Obras famosas del arte’ en el instituto Coloma

Del 1 al 12 de diciembre se expone en el IES Padre Luis Coloma ‘Obras famosas del arte’, en la galería de directores. 12 obras fundamentales de la historia del arte, realizadas por alumnos de 1º ESO, 3º ESO y 4ºESO. ‘El beso’ de Klimt, ‘La noche estrellada’ de Van Gogh, el ‘Guernica’ de Picasso, etc. Obras históricas realizadas de una manera original y creativa por la diversidad del alumnado de diferentes cursos, dotándolos de luz, color y una visión única totalmente novedosa.

Además se han realizado reproducciones de estas obras en pequeño formato, en papel satinado de 200 gr. Podrán ser adquiridas por el profesorado, padres, madres y alumnado del centro o del exterior por un precio simbólico. Al igual que pueden ser enmarcadas con marcos de diferentes tamaños y colores. En estas fechas tan señaladas, un regalo original y diferente, cuyo dinero recaudado, será donado a la asociación UNIPER (Unión de personas con enfermedades raras) de la provincia de Cádiz.