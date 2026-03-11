Operación Muelle-Tarteso: La Policía Nacional incauta casi mil petacas de combustible en el río Guadalete

La Policía Nacional en El Puerto de Santa María, a través del Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada de Policía Científica de la Comisaría Local encargada de realizar las correspondientes inspecciones técnico-policiales para la recogida de vestigios e identificaciones, ha llevado a cabo una operación policial denominada 'Muelle-Tarteso'. Dicho operativo se ha saldado con la detención de cuatro personas como presuntas autoras de un delito de tenencia y depósito de sustancias inflamables, incendiarias o asfixiantes, o de sus componentes.

La investigación se inició cuando agentes del Grupo de Estupefacientes detectaron, en las inmediaciones del río Guadalete, la presencia de numerosos varones con antecedentes policiales, procedentes de distintos puntos de la provincia de Cádiz. Todos ellos coincidían en un mismo objetivo: utilizar el río como punto de suministro de petacas de gasolina, actividad conocida policialmente como “petaqueo”.

Durante el desarrollo de la operación, los agentes procedieron a la detención de cuatro varones, interviniendo un total de 975 petacas de gasolina de 25 litros cada una, lo que supone 24.375 litros de combustible. Tomando como referencia un precio aproximado de 1,50 euros por litro, el valor económico del combustible incautado asciende a 36.563 euros.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretándose para todos ellos la libertad con cargos.