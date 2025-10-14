La Orden de Santa Bárbara presenta en Jerez un extenso programa de actos en honor a la Armada Española

La Orden de Santa Bárbara ha presentado el cartel de los actos que se organizarán próximamente en honor de la Armada Española. El cartel ha sido preparado con motivo del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Carmen de Jerez y fue presentado por la comisaria de estos actos, la Doctora en Historia e Historia del Arte, Dama Honorífica de la Orden, María Fidalgo Casares.

En el acto también han estado presentes el prior de los carmelitas, el Capitán de Navío Director del Museo Naval de San Fernando, familiares del Teniente de Navío Juan Manuel Durán González, y varias autoridades civiles y militares, además de miembros de la Orden de Santa Bárbara, con su presidente a la cabeza, que es la asociación que organiza dichos actos.

El próximo día 23 tendrá lugar la primera de las conferencias por parte de la restaurada Mari Paz Barbero acompañada del Capitán de Navío Gerardo Rodríguez Mendoza, Jefe de mantenimiento del Arsenal de Cádiz. Será a las 19:30 horas en la Academia de San Dionisio, y versará sobre la restauración que hizo de la diosa del mascarón de proa del buque escuela Juan Sebastián Elcano.

El 8 de noviembre a las 12 horas se tendrá lugar el acto de inauguración de la exposición en los Claustros de Santo Domingo, con una conferencia de María Fidalgo sobre la historia de la bandera española en la pintura de Ferrer Dalmau. En el mismo acto se presentará un sello editado por la Real Fábrica de Moneda y Timbre en honor de Juan Manuel Durán González, a petición de la Asociación Filatélica Jerezana.

El 13 noviembre la programación continúa con una conferencia en la Academia de San Dionisio a las 19.30 horas por parte del Capitán de Navío Luis Mollá Ayuso, titulada 'Y la muerte en Trafalgar'. La última cita será el 20 de noviembre, también en la Academia a las 19.30 horas, con el Capitán de Navío Juan Antonio Aguilar Cavanillas sobre 'La Armada en el Cádiz del siglo XVIII'.