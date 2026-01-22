Calesas eléctricas como alternativa a los coches de caballos en Jerez

El coordinador provincial del Partido Animalista PACMA en Cádiz, Marcelino Laínez, mantuvo el pasado 12 de enero una reunión institucional con el concejal delegado de Turismo, Proyección Turística y Gestión Medioambiental, Antonio Real, con el objetivo de analizar la posible implantación de modelos alternativos de transporte turístico, como las calesas eléctricas, y estudiar las opciones legales, técnicas y administrativas para su desarrollo en el municipio.

Durante la reunión, Laínez trasladó la necesidad de avanzar "hacia un modelo turístico más moderno y alineado con el bienestar animal", subrayando que existen alternativas ya homologadas en España, como las calesas eléctricas que, consideran, "permiten compatibilizar la actividad turística con una imagen de ciudad respetuosa con los animales".

Por su parte, el Ayuntamiento manifestó su postura favorable al mantenimiento de los actuales coches junto a otros modelos ya existentes, como trenes turísticos, autobuses y nuevas propuestas que puedan plantearse. Actualmente, Jerez cuenta con 14 licencias de coches de caballos.

En relación con las calesas eléctricas, el delegado reconoció que se trata de vehículos homologados, matriculables y asegurables, y se mostró dispuesto a autorizar este tipo de oferta turística en el futuro. No obstante, indicó que, por el momento, no se contemplan incentivos económicos ni proyectos piloto que faciliten la transición desde el modelo de tracción animal.

PACMA insiste en que el bienestar animal "constituye una obligación legal de las administraciones públicas y que la existencia de alternativas viables hace necesario, al menos, un estudio en profundidad del modelo actual". Desde el Ayuntamiento se trasladó, sin embargo, que en principio no se plantea la eliminación del uso de animales, sino la "posible convivencia" de distintos modelos de transporte turístico.

Laínez se compromete a remitir al Ayuntamiento documentación técnica y referencias sobre calesas eléctricas y experiencias similares desarrolladas en otros municipios.