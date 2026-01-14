Pepe Viyuela y Antonio Molero protagonizan ‘El barbero de Picasso’ en el Teatro Villamarta de Jerez

Pepe Viyuela y Antonio Molero protagonizan el viernes 16 de enero en el Teatro Villamarta 'El barbero de Picasso', una comedia sobre la amistad y camadería que el pintor Pablo Ruiz Picasso mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris (Francia) desde 1948. Sobre el escenario, Pepe Viyuela interpreta el papel del artista malagueño y Antonio Molero asume el rol de su peluquero. Completan el reparto Mar Calvo (como Jacqueline Roque) y José Ramón Iglesias (Valdés) en este montaje dirigido por Chiqui Carabante sobre un texto de Borja Ortiz de Gondra.

Los principales personajes de la obra parten de temperamentos dispares pero que les unirían de por vida: la nostalgia del país perdido, la pasión por la tauromaquia y el compromiso político. Todo lo demás les separaba. De hecho, la creación de una escultura de una cabra por parte de Picasso con materiales de deshecho provoca un sinfín de divertidos malentendisos, de los que también participan el resto de los actores.

'El barbero de Picasso' aborda, además, los choques culturales en aquella Francia de exiliados que discuten animadamente a la española sobre toros, política o arte, mientras conducen al espectador a reflexionar sobre nuesto pasado o sobre la incapacidad de comunicarnos para construir.

“Es una comedia de personajes”, señala el director de escena Chiqui Carabante. Personajes “que viven acaloradamente lo que para cualquiera podría ser una locura”, añade. “Esto pasa porque son genuinamente españoles. Esa barbería que describe Borja es un trozo anárquico de España, perdido al sur de Francia. Picasso y el barbero, dentro de este microcosmos, son unos españoles que sienten nostalgia de una patria que ya no existe ni existirá”, sostiene Carabante. “Una patria que construyen en sus discusiones y costumbres”, explica.

Pepe Viyuela, conocido por sus apariciones en series televisivas como Aida y Olmos y Robles, entre otras, comparte escenario con Antonio Molero, otro actor habitual de la pequeña pantalla (Los Serrano, Médico de familia y Amar es para siempre, por citar algunos).