La Policía Nacional de Jerez pone en marcha la sexta edición del Concurso contra el acoso y ciberacoso escolar

En el marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Jerez propone la realización de una actividad educativa y preventiva dirigida al alumnado de los dos últimos cursos de Primaria y los cuatro primeros de Secundaria, de carácter educativo, preventivo y participativo, orientada a prevenir y sensibilizar sobre el acoso y el ciberacoso escolar. Se trata de una evolución del Concurso de Infografías sobre Riesgos de Internet para Alumnos de Primaria, que la Unidad de Participación de la Comisaría de Jerez lleva cinco años celebrando con gran éxito de participación y repercusión social.

Este cambio viene dado por la necesidad puntual de incidir en mayor medida en la problemática del acoso y ciberacoso escolar, la sociedad está muy sensibilizada por los últimos desgraciados casos y espera una respuestas de sus administraciones, también de su policía, en el ámbito preventivo del entorno educativo. La intención de esta iniciativa es que sirva para recordar, retener y asimilar los conceptos clave en cuanto a prevención, siempre con el apoyo y supervisión de las direcciones de los centros, jefatura de estudios y los diferentes docentes.

En la iniciativa colaboran activamente la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, Delegación de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz a través de lnspección de Educación de zona, cuyos profesionales han visto adecuada y acertada la iniciativa, así como la Delegación de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidades y Deporte del Ayuntamiento de Jerez, entidades que aprueban y apoyan la iniciativa.

Los programas informáticos a utilizar quedan a criterio de los profesionales de la docencia, desde los que se realicen con procesadores de texto básico tipo Word o LibreOffice, con programas de dibujo tipo el Paint, o incluso con programas de edición fotográfica tipo Photoshop o de diseño gráfico como Canva.

Policía Nacional para el concurso de este año propone "centrarnos en la problemática del acoso y ciberacoso escolar en todas sus facetas: acoso escolar y ciberacoso, el ciber acoso machaca las víctimas 24 horas. Fomento del respeto a todos, empatía y valorar las diferencias. Todos somos diferentes y especiales. Ningún alumno/a se debe creer mejor que otro, toma de conciencia del daño que provocan las injurias e insultos, usurpación de identidad, etc.., en redes sociales y mensajería instantánea".

¿Cómo debe ser el trabajo?

En el caso de un trabajo gráfico o visual, que se envíe en formato imagen, en uno de los formatos más comunes: jpeg, png o similar.

En el caso de un trabajo en vídeo, en los formatos más habituales que puedan ser leídos por VLC, preferentemente MP4.

En el caso de audio en formato MP3.

En el caso de trabajos escritos en formato Word o compatible.

En caso de obra plástica consultar con la unidad de participación.

Los trabajos serán remitidos mediante correo electrónico a los emails: jerezfrontera.prensa@policia.es o jerezfrontera.participacion@policia.es hasta el lunes 20 de abril de 2026.

Al existir tantos centros de Primaria y de Secundaria en el área educativa de Jerez, desde la organización se solicita a los centros que internamente elijan los dos mejores trabajos para presentarlos: "Somos conscientes que elegir a tan sólo dos alumnos por centro no es lo más adecuado, pero no tenemos otra opción para no saturar al jurado", que estará compuesto por Francisco José García Carrasco, comisario jefe de la Policía Nacional; Manuel Barranco, responsable del Plan Director de la Subdelegación de Gobierno en Cádiz; Francisco Racero, coordinador de la Inspección de Educación de zona de la Consejería de Educación y Deporte; y por Tomás Sampalo, delegado de Educación del Ayuntamiento de Jerez.

Ganadores y premios

EDUCACIÓN PRIMARIA

Tres premios ganadores : Diploma oficial de ganador + una bicicleta mountain bike para cada ganador.

: Diploma oficial de ganador + una bicicleta mountain bike para cada ganador. Tres premios finalistas: Diploma oficial de finalista + un pack de material deportivo para cada finalista.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Tres premios ganadores : Diploma oficial de ganador + Vale de 150 euros para compras de material deportivo en las empresas patrocinadoras.

: Diploma oficial de ganador + Vale de 150 euros para compras de material deportivo en las empresas patrocinadoras. Tres premios finalistas: Diploma oficial de finalista + Vale de 100 euros para compras de material deportivo en las empresas patrocinadoras.

Todos los centros finalistas y ganadores recibiran igualmente un diploma acreditaivo. Como fecha límite de presentación de los trabajos se ha establecido el lunes 1 de junio. El fallo del jurado se hará público el viernes 5 de junio, realizándose la gala de entrega de premios en el salón de actos de la Comisaria de Jerez en la semana del 8 al 14 de junio.