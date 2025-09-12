Dos policías salvan la vida a un bebé en parada cardiorrespiratoria en la AP-4 junto a Jerez

Dos agentes de la Policía Nacional que se encontraban fuera de servicio, uno de ellos destinado en Córdoba y el otro en Madrid, han salvado la vida de un bebé de apenas 40 días que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, en una actuación que tuvo lugar en el kilómetro 70 de la autovía AP-4 en dirección a Jerez, junto a la estación de servicio El Cuadrejón.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de agosto en torno a las 19,30 horas, cuando los dos inspectores de la Policía Nacional estaban conduciendo su vehículo particular por la citada autovía, ha informado la Policía en una nota. A la altura del kilómetro 70, observaron a una pareja junto a un vehículo en el arcén de la carretera en actitud "muy nerviosa" y pidiendo auxilio, mientras uno de ellos sostenía en brazos a un bebé recién nacido.

Ante tal situación, los agentes detuvieron inmediatamente su vehículo en el arcén, tratando de asegurar la zona dado el elevado tráfico que había en la misma, ya que los vehículos circulaban a alta velocidad. Rápidamente, acudieron a auxiliar a la mujer y al bebé, que presentaba un color amoratado por todo el cuerpo y expulsaba sangre por la nariz y boca.

Los agentes comprobaron entonces las constantes vitales de la menor, percatándose de que carecía de pulso y se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que inmediatamente iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Estas se prolongaron durante más de 20 minutos, llegando a mantener con vida al bebé hasta que llegaron los servicios sanitarios al lugar, quienes continuaron la maniobra durante al menos media hora más.

Finalmente, gracias a la intervención coordinada entre la Policía Nacional y los servicios médicos, lograron que la menor recuperase el pulso, siendo trasladada al Hospital de Jerez.