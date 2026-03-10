El PP recoge las reivindicaciones de Asperger TEA "para avanzar en una sociedad más inclusiva"

El PP de Cádiz, a través de las parlamentarias Ana Mestre, Susana González como portavoz de Discapacidad del grupo popular en el Parlamento, y la concejala jerezana Yessica Quintero, ha recogido de la asociación gaditana Asperger TEA las demandas y necesidades de este colectivo, entre ellas, “la necesidad de cambios legislativos para que haya justicia y para que estas personas puedan tener una integración laboral real y efectiva”, ha explicado Ana Mestre al término del encuentro celebrado este martes en Jerez.

La diputada ha trasladado el apoyo y reconocimiento Asperge “por toda la labor que desarrollan para dar visibilidad a ese trastorno del autismo, atender a unas 350 familias en la provincia y, especialmente, por hacer que tengamos una sociedad más inclusiva y mejor”.

Mestre puesto en valor el compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía con la atención temprana de manera que, tras la aprobación de una ley pionera, también se han incrementado los recursos con un aumento del 40% las partidas destinadas a la atención temprana, y se han creado 26 centros nuevos, teniendo en torno a 200. “Esto supone que hayan bajado grandes listas de espera para poder dar diagnóstico más rápido y atención a esos menores que necesitaban de ese apoyo profesional”, ha afirmado. Igualmente, ha destacado la sensibilidad por parte de instituciones, como el Ayuntamiento de Jerez, el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial, que colaboran con Asperger a cubrir algunas de sus necesidades.

Ana Mestre ha reivindicado que es "importante seguir trabajando de manera conjunta, porque esos cambios legislativos que reclaman tienen que venir de la mano de diputados que seamos capaces de elevar la voz. Y también debemos dar visibilidad a un trastorno que es muy desconocido en su comportamiento y que puede conllevar a un fracaso escolar, acoso escolar o discriminación en el ámbito laboral y social. Que todos seamos conscientes de la diversidad que existe en nuestra sociedad y lo que podemos contribuir a que esas personas y sus familias puedan tener una vida normalizada”.

En ese mismo sentido, se ha manifestado Susana González, que ha apuntado a la “escucha activa a la sociedad y el trabajo conjunto como el mejor camino para trabajar en la resolución de problemas y ayudar a la mejora de la calidad de vida”. Y también ha reivindicado el trabajo de entidades como Asperger, que desarrollan "una labor fundamental y debemos estar siempre a su lado”.

Jessica Quintero ha reiterado el compromiso del gobierno local de “seguir trabajando por un Jerez más Jerez, más inclusivo, por un Jerez más diverso y, sobre todo, por un día en el que Jerez pueda adaptarse a sus circunstancias en situaciones de equidad".

Finalmente, la presidenta de Asperger Jerez, Sonia Sánchez, ha agradecido el apoyo que reciben por parte de las administraciones, Junta de Andalucía, Diputación y ayuntamientos, en la lucha por los derechos de las personas autistas y, en particular, a la Federación Andaluza del Síndrome de Asperger, "que son un pilar de apoyo principal".