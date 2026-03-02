El Premio Racimo Honorífico de Jerez, a Paz Ivison como pionera histórica del periodismo especializado en el vino

El jurado de los Premios Racimo y Filoxera ha determinado un año más los nombres de las personas e instituciones galadordonadas con estos reconocimientos en este año 2026. Los Premios Racimo distinguen la aportación a la construcción de una sociedad más igualitaria, mientras que el Filoxera señala actitudes o referentes que suponen una barrera para la igualdad y que contribuyen a perpetuar diferentes formas de discriminación contra las mujeres. Estos galardones serán entregados por el Ayuntamiento de Jerez en el Acto Institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

El Premio Racimo Honorífico ha sido concedido a la periodista Paz Ivison. El acta del jurado reconoce su papel como “mujer pionera que transformó el panorama del periodismo especializado al abrir camino para el género femenino en un sector históricamente masculinizado. Con casi cincuenta años de trayectoria, su liderazgo fue determinante para introducir la cultura del vino en la prensa generalista, demostrando que la mirada de la mujer es esencial para la dignificación de nuestra vitivinicultura”.

El Premio Racimo al Compromiso Social es para el Consejo Local de la Mujer, que este año cumple 25 años de andadura. El acta del jurado recoge que “a lo largo de estos años, viene realizando numerosas e importantes aportaciones en materia de Igualdad al municipio, impulsando iniciativas para que las políticas de igualdad se consoliden y formen parte de las propuestas que dirige el Ayuntamiento de Jerez a la ciudadanía”, recordando que está “integrado por numerosas entidades ciudadanas, que participan activamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres tienen una presencia activa y son protagonistas del cambio”.

El Premio Racimo al Emprendimiento y Trayectoria es en esta edición para la productora y directora jerezana Alicia Núñez Puerto. El jurado ha valorado que “con su cortometraje 'One way cicle' ha puesto su compromiso y su talento artístico al servicio de la visibilidad de un tema que sigue siendo tabú en el ámbito de la cultura como es el de la menstruación, en este caso relacionándolo con el proceso de la migración”. El acta del jurado recoge que “este cortometraje está consiguiendo una gran difusión y diferentes y merecidos premios, a la vez que nos invita a reflexionar sobre los motivos por los que un proceso natural como es la menstruación, que acompaña a las mujeres desde la infancia hasta la adultez, continúa viviéndose como algo a ocultar y que sigue incomodando”. En la trayectoria de esta directora, destaca igualmente el cortometraje ‘La primavera siempre vuelve’.

El Premio Racimo al Deporte, la Educación y la Cultura ha sido concedido al Museo del Prado por su proyecto 'El Prado en Femenino'. El jurado ha valorado que “en los últimos años el Museo del Prado ha manifestado un firme compromiso por visibilizar el papel de la mujer en el mundo del arte, ya sea como artífice, patrona y coleccionista o como sujeto de la mirada masculina. Lo ha hecho a través de exposiciones monográficas e itinerarios por su colección permanente, pero también de reuniones científicas, congresos, conferencias y becas especializadas en su Centro de Estudios. Es de resaltar el itinerario “El Prado en Femenino”, que va por su tercera edición.

Finalmente, el Premio Filoxera es este año para “las diferentes dificultades que tienen que afrontar las mujeres que sufren violencia machista cuando presentan denuncia, en un momento de máxima vulnerabilidad y en el que necesitan sentirse seguras y no juzgadas: tanto la revictimización que supone poner en duda su palabra, llegando a enfrentarlas a un escarnio público, algo que no ocurre con las personas que denuncian otros delitos, como los fallos del sistema que las ponen en peligro, como ha ocurrido con las pulseras telemáticas, circunstancias que suponen un freno y una barrera a la hora de que otras mujeres se atrevan a denunciar”.

El jurado de estos premios Racimo y Filoxera ha estado conformado por la Delegación de Igualdad y en representación de los medios de comunicación Javier Benítez, presidente de la Asociación de la Prensa en Jerez; Sonia Herrera, vocal de la Demarcación en Jerez del Colegio de Periodistas de Andalucía; José García, de Onda Cero; y Patricia Merello, de La Voz del Sur .