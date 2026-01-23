La primera criba para la Capitalidad Cultural Europea 2031, el 13 de marzo

El Ministerio de Cultura ha comunicado este viernes que la primera fase de selección de las ciudades candidatas a Capital Europea de la Cultura 2031 se retrasa del 2 al 9 de marzo.

Oviedo, Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas, Palma, Potries y Toledo tendrán que esperar hasta el 9 de marzo para pasar el primer corte del proceso de selección, que se prolongará cuatro días y culminará con la comunicación de las ciudades seleccionadas en esa primera fase evaluadora el viernes 13 de marzo.

La Oficina de la Capitalidad de Granada ha mantenido este viernes una reunión técnica con el Ministerio de Cultura y la Comisión Europea de la que se ha desprendido que esta ciudad andaluza podrá exponer su candidatura en torno al 10 de marzo.

Durante este encuentro de trabajo, el Ministerio ha informado de los plazos oficiales establecidos para la presentación del proyecto, trámite que se completará entre el 9 y el 12 de marzo.

Las defensas de las candidaturas se exponen por orden alfabético y Granada tendrá su turno el 10 de marzo, tres días antes de que se haga público el resultado de la deliberación correspondiente a esta fase del proceso.