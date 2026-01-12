Programación del ciclo de cuentacuentos de Jerez 'Un, dos, tres… cuéntame otra vez'

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, acompañado por el jefe de la Unidad de la Red de Bibliotecas Municipales, Natalio Benítez Ragel, y los narradores Jhon Ardila y Carlos Arribas, ha presentado este lunes el programa anual 'Un, dos, tres… cuéntame otra vez'. Esta iniciativa contempla la celebración de 40 sesiones de cuentacuentos en las cuatro bibliotecas municipales: la Central (Alameda del Banco), 'Agustín Muñoz' (La Granja), 'Ramón de Cala' (La Plata) y la Biblioteca Municipal de San Telmo.

Tal y como ha señalado Zurita, se trata de una actividad de carácter pedagógico enmarcada en la Campaña de Animación a la Lectura. Está dirigida tanto a la población infantil y adolescente como a sus familias, de la mano de tres reconocidos narradores orales con amplia experiencia en proyectos educativos, como son Jhon Ardila, Carlos Arribas y Jesús Tirado, que cuentan con una destacada trayectoria en el ámbito de la animación lectora y las artes escénicas.

Zurita ha subrayado que “acciones formativas como esta, que se desarrollarán no solo en el centro sino también en las bibliotecas de barrio, están alineadas con el enfoque de la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031, con el objetivo de promover la lectura, el encuentro y el intercambio de ideas”.

El delegado también ha recordado que “a lo largo del pasado año y durante el presente se siguen realizando mejoras en los edificios de las bibliotecas para estos fines, espacios que no solo son lugares de lectura, sino auténticos puntos de unión y convivencia”. A este respecto, ha destacado la importante labor de fomento de la lectura que desarrollan los clubes de lectura de la ciudad.

El programa 'Un, dos, tres… cuéntame otra vez' propone una experiencia participativa que combina la narración oral con dinámicas de animación, invitando a disfrutar de la tradición del cuento y a descubrir el fondo bibliográfico de cada biblioteca municipal.

Programación anual 'Un, dos, tres… cuéntame otra vez' 2026

Enero:

· Sábado 17 (B. Central) JESÚS TIRADO

· Jueves 22 (B. Ramón de Cala) JESÚS TIRADO

· Sábado 31 (B. Central) JHON ARDILA

Febrero:

· Jueves 5 (B. Agustín Muñoz). CARLOS ARRIBAS

· Sábados 14 (B. Central) CARLOS ARRIBAS

· Sábado 21 (B. Central) JESÚS TIRADO

Marzo:

· Sábado 7 (B. Central) JHON ARDILA

· Jueves 12 (B. San Telmo) JESÚS TIRADO

· Sábado 21 (B. Central) JESÚS TIRADO

· Jueves 26 (B. Ramón de Cala) CARLOS ARRIBAS

Abril:

· Sábado 11 (B. Central) CARLOS ARRIBAS

· Jueves 16 (B. Agustín Muñoz) JHON ARDILA

· Jueves 23 (B. Central, Día del Libro) CARLOS ARRIBAS

· Sábado 25 (B. Central) JHON ARDILA

Mayo:

· Jueves 7 (B. Ramón de Cala). JHON ARDILA

· Sábado 23 (B. Central) JESÚS TIRADO

· Sábado 30 (B. Central) CARLOS ARRIBAS

Junio:

· Jueves 4 (B. San Telmo). CARLOS ARRIBAS

· Sábado 6 (B. Central) JHON ARDILA

· Jueves 11 (B. Agustín Muñoz) JESÚS TIRADO

· Sábado 13 (B. Central) CARLOS ARRIBAS

Julio:

· Jueves 9 (B. Central) JESÚS TIRADO

· Jueves 16 (horario de mañana. B. Ramón de Cala) JHON ARDILA

· Jueves 23 (B. Central) JHON ARDILA

Agosto:

· Jueves 6 (B. Agustín Muñoz) JHON ARDILA

· Jueves 13 (B. Central) JHON ARDILA

· Jueves 27 (B. Central) CARLOS ARRIBAS

Septiembre:

· Sábado 19 (B. Central) JHON ARDILA

· Miércoles 23 (B. Ramón de Cala) CARLOS ARRIBAS

· Sábado 26 (B. Central) CARLOS ARRIBAS

Octubre:

· Jueves 1 (B. San Telmo) JHON ARDILA

· Sábado 10 (B. Central) JESÚS TIRADO

· Jueves 15 (B. Agustín Muñoz) JESÚS TIRADO

· Sábado 24 (Día de las Bibliotecas) CARLOS ARRIBAS

Noviembre:

· Sábado 7 (B. Central) JESÚS TIRADO

· Jueves 12 (B. Ramón de Cala) JESÚS TIRADO

· Sábado 21 (B. Central) JHON ARDILA

Diciembre:

· Sábado 5 (B. Central) JESÚS TIRADO.

· Jueves 10 (B. Agustín Muñoz) JHON ARDILA

· Miércoles 16 (B. Central) (Día de la Lectura en Andalucía) CARLOS ARRIBAS