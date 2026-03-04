El programa de empleo 'Activa-T Joven' inicia su andadura con la incorporación de una bióloga al Zoobotánico de Jerez

El Ayuntamiento pone en marcha el programa de empleo ‘Activa-T Joven’ con la primera incorporación: una bióloga que realizará tales funciones en el Zoobotánico de Jerez dentro del proyecto ‘Educación Ambiental y divulgación sobre la conservación ex situ de especies amenazadas’.

En total, dentro del paraguas de este programa de empleo que acaba de arrancar, el Ayuntamiento contratará a 8 jóvenes desempleados, de edades comprendidas entre los 18 y 29 años, que tienen un perfil técnico y, como requisito fundamental, deben estar inscritos en el sistema de garantía juvenil y ser contratados por primer vez.

Los contratos tendrán una duración de seis meses a jornada completa y se llevarán a cabo en virtud de una subvención otorgada por la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo que asciende a 107.600 euros en una actuación cofinanciada por la Unión Europea (‘Fondo Social Europeo Plus para Andalucía 2021-2027’), suponiendo también la cofinanciación desde el ámbito municipal.

‘Activa-T Joven’ incluye dos actuaciones diferenciadas, ya que, por un lado, establece el ‘Programa de Educación Ambiental y divulgación sobre la conservación ex situ de especies amenazadas en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez Servicio de Protección Animal’ donde las contrataciones son Biólogo (Técnico Superior A1) y Monitor Medioambiental (C1) y, por otro, contempla la iniciativa ‘Programa Plan de Mejora de jardinería y arbolado, Educación Ambiental y divulgación sobre el arbolado, los espacios verdes y los espacios naturales de Jerez (Servicio de Medio Ambiente)’ donde las contrataciones asociadas son seis: Biólogo (Técnico Superior A1), Monitor Medioambiental (C1), Jardinero-talador (Oficial 1º de Oficio) y tres Oficiales Primeros de Oficio de Jardinería.

Nela García ha felicitado a la bióloga acaba de asumir este puesto en el Zoobotánico de Jerez, deseándole que sea “un camino de aprendizaje y crecimiento personal y profesional, una oportunidad única para labrar su futuro” y ha resaltado el respaldo de la Junta de Andalucía a la ciudad, mediante la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ya que "es muy importante el apoyo de la administración autonómica a la hora de materializar importantes programas de empleo que facilitan el primer acceso al mercado laboral, tal y como señalaba una de las condiciones de esta convocatoria, compartiendo la alegría e ilusión del personal que será seleccionado”.

De igual manera, la delegada ha subrayado que “agradecemos a la Junta de Andalucía que haya tenido en consideración nuestra solicitud para acogernos al programa 'Activa-T Joven' y así ofrecer oportunidades para que estos jóvenes cuenten con un primer empleo y vayan atesorando experiencia laboral”.