El valor del Ratonero Bodeguero Andaluz, la raza canina de Jerez que es 'Patrimonio Cultural Inmaterial'

El Ayuntamiento, a través de las delegaciones de Protección Animal y de Cultura, ha mantenido una reunión con los responsables del Club del Ratonero Bodeguero Andaluz con vistas al desarrollo de distintas actividades que, al igual que en ediciones precedentes, sirvan para dar a conocer y poner en valor la esta raza canina.

Cabe recordar que el perro ratonero bodeguero andaluz es 'Patrimonio Cultural Inmaterial de Jerez de la Frontera' desde septiembre de 2020, por su vínculo histórico y cultural con bodegas del marco de Jerez, impulsando así su difusión y reconocimiento como raza autóctona.

En este sentido, la delegada de Protección Animal, Carmen Pina, ha agradecido la labor que está realizando el club "para impulsar el conocimiento de esta raza tan nuestra, tan querida, y que es un patrimonio del que todos los jerezanos nos sentimos tan orgullosos. Un club que está haciendo una gran labor para proteger y promover esta raza única que está vinculada a la tradición cultural vitinícola de Jerez desde el S XIX".

Por su parte, el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, ha añadido que "como se ha evidenciado en distintas actividades del club, el Ratonero Bodeguero Andaluz forma parte del acervo cultural de Jerez y es parte de nuestra identidad y de tantos recuerdos bonitos de generaciones de jerezanos. Es un tesoro que entre todos, con el club al frente, y con el Ayuntamiento de la mano, cuidamos, protegemos y potenciamos con las actividades en las que ya estamos empezando a trabajar de cara a su planteamiento para 2026".

De esta manera, en coordinación con la Delegación de Cultura, se ha tratado la reedición de eventos como la VI edición del concurso de micro-relatos y la VI edición del certamen de pintura, cuyas bases, para ambos, se definirán y darán a conocer en los próximos meses.

El objetivo tanto de las actividades como del club es difundir la raza y su relación histórica con la ciudadanía y la cultura de Jerez. De hecho, la presencia del Ratonero Bodeguero Andaluz es uno de los atractivos más entrañables de la Fiesta de San Antón, en la que habrá exhibiciones de tal raza y que este año, por motivos climatológicas adversos se ha aplazado al próximo 25 de enero.

Se recuerda igualmente que el pasado mes de noviembre, Ifeca acogió la Exposición Nacional e Internacional Canina, en la que se dieron cita 160 razas con más de 4.500 perros en la misma, y en la que el Club Español del Ratonero Bodeguero Andaluz fue una de las especies más significativas, además de ser raza anfitriona de un evento de gran repercusión nacional e internacional.