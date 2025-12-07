Reclaman al Ayuntamiento de Jerez la actualización salarial de los empleados públicos del 2,5%

El Grupo Municipal Socialista exige al Ayuntamiento de Jerez que aplique de "forma inmediata la actualización salarial del 2,5% correspondiente al año 2025 para todos los empleados públicos municipales, incluyendo organismos autónomos y empresas municipales, siguiendo el ejemplo del Gobierno de España, que ha confirmado el abono de esta cantidad en la nómina del mes de diciembre".

Desde el PSOE se recuerda que esta medida forma parte del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, suscrito entre el Gobierno y los representantes sindicales, y que beneficiará a miles de empleados públicos en todo el país. "El Ejecutivo central ha demostrado una vez más su compromiso con el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores públicos, garantizando que perciban esta actualización sin demoras".

Los socialistas consideran que no hay motivo alguno para que el Ayuntamiento retrase un derecho que ya está reconocido, que está financiado y que debe llegar a la plantilla municipal “en la primera nómina posible”, tal como establece el acuerdo. “Si el Gobierno de España puede pagarlo en diciembre, el Ayuntamiento también debe hacerlo”, señala José Antonio Díaz.

El Grupo Municipal Socialista reclama "responsabilidad al Gobierno local y recuerda que las empleadas y empleados públicos del Ayuntamiento —y de sus empresas municipales— no pueden quedar atrás respecto al resto de trabajadores públicos del país. Son quienes sostienen los servicios municipales día a día. Merecen el mismo trato, el mismo respeto y la misma diligencia que está demostrando el Gobierno de España”, indica Díaz.

El PSOE anuncia que solicitará formalmente información sobre los plazos previstos y, si fuera necesario, presentará las iniciativas oportunas para garantizar que este 2,5% llegue ya a las nóminas de la plantilla municipal.