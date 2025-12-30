La revolución "con calma y sentido" que acaba de llegar a Jerez

En la jerezana calle Pedro Alonso, 10, conviven dos proyectos: el estudio de Diseño y Comunicación 'Nawers Studio' y 'Despaacio'. Un proyecto, este último, que invita "a jugar, experimentar, mancharse las manos y disfrutar del proceso creativo sin exigencias ni perfección. Un lugar donde el arte, la artesanía y la curiosidad se viven desde lo cotidiano y lo humano, apostando siempre por proyectos locales y responsables", desgrana el alma de esta iniciativa, Cristina Muñoz Lozano.

Un espacio en el que se proponen encuentros, talleres, charlas, exposiciones..., donde se alimenta el gusanillo por el desarrollo creativo, la reflexión, la conversación y el autoconocimiento.

Cristina Muñoz muestra algunos de los objetos del mercado navideño de 'Despaacio'. / Manuel Aranda

De hecho, hasta el próximo 5 de enero incluido, 'Despaacio' (@despaacio_) acoge un mercado navideño con obras de artistas, creativos, artesanos, costureras, etc. Autores que tienen una producción artística grande y que no tienen un lugar en el que exponer. Reunidos en esta tienda, se puede adquirir ropa, cerámica, ilustración, pintura, joyería, libros infantiles y de adultos, fanzines, tazas, decoración y textil para el hogar, que puede visitarse de martes a sábado, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas. "Una alternativa al consumo rápido, pensada para regalar con calma y sentido". Una iniciativa que se irá repitiendo fines de semana concretos con piezas de otros artistas.

"Desde un recorrido profesional, y movida por un compromiso personal con la creatividad, el consumo consciente y la vida cultural de la ciudad, he creado 'Despaacio', un nuevo punto de encuentro creativo y comunitario en Jerez. 'Despaacio' nace con una idea muy clara: en un mundo que corre, crear sin prisa también es una forma de revolución".

Entrada al estudio creativo de Cristina Muñoz. / Manuel Aranda

A la vista está la celebración de un taller de carvado de sellos, el 17 de enero; y diseño y creación de lámparas, los días 24 y 31 de enero. Son talleres indicados para todos los niveles, "porque lo que quiero es que la gente se atreva. No hace falta nada, sólo ganas".

Ambos proyectos, tanto el estudio como el espacio creativo, se instalaron en este lugar el pasado mes de septiembre, "tras decidir montarme por mi cuenta con 'Nawers Studio'" (@nawersstudio_), apunta Muñoz, que trabaja con marcas e instituciones como Osborne, Tío Pepe, Vinoble, Florenea, La Carboná, el Ayuntamiento de San Fernando y el Ayuntamiento de La Rinconada, entre otros.

Además, 'Nawers Studio' tiene espíritu de coworking, donde otros creativos pueden encontrar su espacio de trabajo.

Más sobre Cristina Muñoz Lozano

Nacida en Jerez en 1995, Cristina Muñoz comenzó su andadura artística en la Escuela de Arte de Jerez, donde hizo el Bachillerato de Artes. Tras finalizar, se marchó a Barcelona a la Escuela de Ilustración Joso, donde cursó un año y luego regresó a su tierra donde se preparó las pruebas para la carrera de Diseño Gráfico en Granada, estudios que concluyó en 2020. Es Máster en Diseño de Identidad y Envase. Su labor profesional en diseño está enfocada especialmente a nuevas empresas, identidad, comunicación y redes sociales.