El Salón Andaluz del Caravaning en Jerez cierra su segunda edición con récord de ventas

La segunda edición del Salón Andaluz del Caravaning ha concluido en Ifeca superando todas las expectativas iniciales y confirmando la consolidación de Jerez como uno de los grandes referentes del sector en España. El coorganizador del evento, Carlos Landín, ha calificado el balance como un “éxito total” y ha subrayado que los resultados han ido más allá de las previsiones tanto en volumen de negocio como en afluencia de público. Según ha explicado, las ventas han crecido “exponencialmente” respecto a la primera edición y el número de visitantes ha aumentado en torno a un 10%.

“Éxito total de este segundo Salón del Caravaning Andaluz. Sin duda, hemos superado todas las expectativas”, ha afirmado Landín, quien ha incidido en que el crecimiento ha sido especialmente significativo en el apartado comercial, con operaciones cerradas durante los días de exposición que confirman la fortaleza del sector.

Uno de los grandes indicadores del impacto del evento ha sido la masiva concentración de autocaravanas, caravanas y campers en la explanada exterior de Ifeca, que durante el puente ha reunido a aficionados llegados de distintos puntos del país. Landín ha destacado la “gran concentración y éxito total de los caravanistas, venidos de toda España”, que han llenado tanto el recinto como distintos espacios de la provincia. Además, ha señalado la dimensión internacional alcanzada por el salón, con visitantes procedentes también de Portugal y Francia, lo que ha contribuido a proyectar la imagen de Jerez como destino estratégico para el turismo itinerante.

A juicio de la organización, esta segunda edición marca un punto de inflexión en la trayectoria del evento: “Jerez se convierte, por méritos propios, ya en el segundo salón en importancia en territorio nacional”. En este sentido, ha subrayado la consolidación definitiva del evento y su posicionamiento como cita imprescindible en el calendario nacional del sector.

El balance final refleja, asimismo, una “satisfacción absoluta” tanto por parte de los fabricantes y empresas expositoras como de los propios caravanistas, que han aprovechado el puente para disfrutar de la ciudad y su entorno. Según ha recalcado el responsable del evento, la combinación de oferta comercial, concentración de vehículos y ambiente especializado ha reforzado la marca del salón y su capacidad de atracción.

Con estos resultados, el Salón Andaluz del Caravaning cierra su segunda edición con cifras récord y con el objetivo cumplido de consolidar a Jerez como uno de los principales epicentros nacionales del turismo sobre ruedas.