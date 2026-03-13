‘La Semana Santa en la literatura’ es una de las últimas publicaciones de la editorial Almuzara que aquí saludamos y damos la bienvenida, pues todo estudio que relacione tradiciones populares con textos literarios siempre suele aportar nuevas visiones y perspectivas tanto de unas como de los otros.

El trabajo corre a cargo de Eugenio Vega Geán, un investigador que conoce como muy pocos la Semana Santa en general, y la jerezana, e incluso la andaluza, en particular. El trabajo de E. Vega mantiene los mismos niveles de calidad, profundidad y exhaustividad a los que nos tiene acostumbrados en sus publicaciones, muchas de ellas referidas a la propia Semana Santa, otras a cultos religiosos en general.

El repaso que hace de autores y obras literarias alcanza desde la literatura medieval hasta nuestros más actuales días, en cuyas páginas se incluyen ilustraciones que complementan ese recorrido Semana Santa-Literatura en el que podemos destacar, como uno de los valores añadidos del volumen, la cantidad de referencias desconocidas para el común de los lectores, y que estudios como este vienen a rescatar de entre la enorme producción de todo tiempo y época.

El grueso del trabajo se centra, como no podía ser otra manera, en las dos últimas centurias (XIX-XX), donde encontramos sobre todo en la novela realista y naturalista los ejemplos más interesantes de esa relación entre la religiosidad popular y la trama narrativa, dos elementos que los novelistas han ido utilizando en sus obras ya sea como complemento al marco espacio-temporal, ya integrado en la propia psicología de los personajes.

El pasaje (que E. Vega consigna en su estudio), pongamos por ejemplo, de doña Ana Ozores, la regenta, expuesta a las miradas siempre escrutadoras y severas de la alta sociedad de Vetusta, en procesión de Viernes Santo vestida de nazarena y descalza, exhibida como un triunfo por don Fermín de Pas, el magistral, en la grandiosa novela de Clarín (‘La regenta’, cap. XXVI), es un buen ejemplo de cómo un escritor perfila una escena que se convierte en símbolo de las intrigas y oscuros intereses de sus protagonistas.

Trabajos como este de E. Vega, al margen de su indudable interés en todos los aspectos, poseen un enorme valor para lectores en general, aficionados y, sin duda, para estudiosos e investigadores. Reunir las referencias que en la literatura a lo largo de su historia se pueden encontrar sobre la Semana Santa es lo mismo que, en otros tiempos, hacían los grandes humanistas cuando recopilaban adagios (Erasmo), historias de grandes hombres y grandes mujeres (Boccaccio), para que sirvieran de consulta, uso y lectura para todos. Todo un acierto. José López Romero

Tierra de nómadas

A raíz de la gran crisis económica de 2008, se produjo un fenómeno, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, conocido como el de los “workampers”. Con este apelativo se hacía referencia a los miles de personas que, habiéndolo perdido casi todo, adquirían una caravana ante la imposibilidad de conservar su vivienda y trabajo de toda la vida, y se lanzaban a la carretera no impulsados por una repentina fiebre aventurera, sino por razones alimenticias y de subsistencia. Dicho fenómeno dio lugar a un excelente libro escrito por la periodista Jessica Bruder, que durante meses vivió en su propia caravana para poder documentar y seguir las peripecias de algunas de estas personas adultas, normalmente al final de su edad laboral, y que se veían abocados a un futuro incierto tras la 'Gran Recesión', trabajando en condiciones precarias y saltando como temporeros de un lugar a otro de la vasta geografía estadounidense.

El libro tuvo una gran repercusión el año de su edición (2017 en USA; la versión castellana es de Capitán Swing, 2020) y dio lugar a una versión cinematográfica del mismo nombre, dirigida por la directora Chloé Zao, y protagonizada por Frances McDormand (película que cosechó tres Óscar en la edición de 2020). Sin embargo, pese a ser esta última una excelente película, le da una perspectiva más romántica y aventurera al fenómeno de este singular nomadismo. Es cierto que también en la pantalla encontramos ese trasfondo de la pérdida de todo, y la forzada búsqueda en las interminables y solitarias carreteras del sustento diario, pero la versión cinematográfica añade un cierto halo romántico que impregna a la protagonista y que no encontramos en el libro de Bruder. Y es que esa atracción por la libertad y los “grandes espacios solitarios y vírgenes que proyecta la película está muy lejos de acompañar a estos ‘workampers” engañados por el sistema. Ramón Clavijo Provencio

Reseñas

Los días heterónomos

Juan Bonilla. Vandalia, 2025

La reseña de este poemario podría comenzar y a la vez terminar con la referencia a la crítica que le hizo José Mª García Martín y que publicó en su blog 'Crisis de papel' (junio, 2025). Una crítica que modestamente suscribo tanto en lo bueno como en lo menos bueno (esos sonetos “que en buena parte resultan prescindibles”). El flamante XV Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado tiene grandes virtudes, entre ellas, el añadido de cinco poemas con respecto al original presentado al premio, entre los que destacaría 'El día de regalo' y 'Aquís'; es “mestizaje” al que se refiere Gª Martín entre el poema y el relato, como el estremecedor “la cadena”, la ironía ('La secta de los viles') y el autobiografismo presente en todo el libro. Muy recomendable. J.L.R.

Cuentos

Manuel Longares. Clásicos Castalia, 2017

La profesora Ángeles Encinar es la encargada de esta edición de los cuentos de quien es, sin duda, uno de los mejores narradores españoles de finales del XX y principios del XXI; y ahí está su monumental novela ‘Romanticismo’ para demostrarlo. Un recopilatorio de narraciones cortas que tiene a Madrid como eje o incluso protagonista: sus costumbres, su historia, sus personajes-tipo. Longares rinde homenaje a su ciudad natal y lo hace a través de sus aspectos más reconocibles. Además de Madrid, otro elemento es común a estas narraciones: el lenguaje. Longares es un exquisito y maneja como pocos los resortes literarios, en los que se aprecian la ironía y el barroquismo. Cuentos para saborear. J.L.R.

La última puerta antes de la noche

Antonio Lobo Antunes. Random House, 2025

Traemos a esta página la última novela de Lobo Antunes, y que pone fin a su extensa, coherente y creativa carrera literaria en la que nos introducimos hace años con ‘Memoria de elefante’ de tan grato recuerdo. En este libro, su despedida, nos deja una absorbente historia que parte de un suceso real que conmocionó en su momento al país vecino. Sin embargo, no se detiene en el macabro asesinato de un empresario, al que los responsables del mismo tratan luego de reducir sus restos con ácido para eliminar cualquier prueba, sino que tras esa superficie de violencia extrema el autor va introduciéndonos en la mente de cada uno de los asesinos, hurgando en qué lleva a un ser humano a perpetrar tan terrible acto. Prosa que equilibra la dureza de la historia con una delicadeza y altura literaria inusual. R.C.P.

Guía de lugares que ya no existen

Espido Freire. RBA, 2026

Ha pasado mucho tiempo desde que esta autora ganara el Planeta con ‘Melocotones helados’, que al menos mantenía cierto nivel literario en un tiempo en el que el Planeta aún no había cogido la deriva de estos últimos años. Ahora, tras una carrera literaria larga, pero pausada, se introduce en el género de la literatura viajera. Hoy, cuando todo está inventado y muchos otros hollaron antes que nosotros los caminos que hoy transitamos, presentar un libro de viajes novedoso que se singularice dentro de un género con tantos seguidores y no menos autores, parecería quimérico. Pese a todo, Freire, con ese lirismo que la caracteriza, nos lleva por lugares eternos, mil veces descritos, pero con el tacto y la sabiduría de captar lo que alguna vez estuvo ahí y el tiempo borró. R.C.P.