El servicio de plagas del Ayuntamiento de Jerez registró 996 avisos de la ciudadanía en 2025

El servicio de plagas del Ayuntamiento de Jerez recibió durante el año 2025 un total de 996 avisos de la ciudadanía, en el marco de las labores de desratización y desinsectación por toda la ciudad que se viene ejecutando de forma constante, a través de la Delegación de Protección Animal y de la empresa concesionaria Lokímica Laboratorios. Estas demandas ciudadanas se corresponden con asuntos como desratización, desinsectación de cucarachas, avispas y avispones, control de palomas y otros relacionados con la aparición de orugas del prado, procesionaria, pulgas o chinches, entre otras.

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina, ha destacado del balance de los servicios prestados en 2025 por parte de la empresa concesionaria, que “los datos señalan que se ha producido una disminución significativa del volumen total de incidencias comunicadas por la ciudadanía respecto a 2024, lo que consideramos una mejora en la situación general y una mayor eficacia del programa municipal de control de plagas”.

Ante todo, Carmen Pina ha agradecido “la colaboración ciudadana en prácticas preventivas para el control de plagas, ya que es fundamental para el éxito del programa, algo que reconoce la propia empresa concesionaria, que valora las campañas y medios de difusión de recomendaciones dirigidas a la población e incluye entre sus sugerencias para los años próximos continuar insistiendo en este sentido”.

La delegada ha relacionado los buenos datos de 2025 con la eficacia de varias medidas que se están adoptando, como “la consolidación de los tratamientos programados, el refuerzo de la vigilancia en el alcantarillado, la optimización de los tiempos de respuesta ante los avisos, la mejora en la comunicación con la ciudadanía gracias a campañas informativas y a la mayor coordinación con otros servicios municipales como limpieza viaria, mantenimiento de solares y gestión de zonas verdes”. En este sentido, Carmen Pina avanza que “el Ayuntamiento va a continuar incidiendo en este tipo de actuaciones para continuar mejorando los resultados”.

La delegada ha expresado su agradecimiento a la empresa Lokímica y a todo el personal que trabaja en Jerez en este servicio, “por su implicación especial y su cercanía a los vecinos”. También ha hecho extensivo este agradecimiento a las delegaciones municipales con las que se trabaja coordinadamente en este área, como la de Medio Ambiente.

Demandas de atención

En cuanto a los datos, del total de demandas de atención por parte de la ciudadanía en 2025, el 59% tuvieron que ver con labores de desratización, el 23% con la desinsectación por cucarachas, el 15% por desinsectación de avispas y avispones, el 4% por control de palomas y el 13% por otros motivos relacionados con orugas del prado, procesionaria, pulgas o chinches. El informe anual de la empresa concesionaria mantiene que la de roedores es la plaga más constante durante todo el año, nunca bajando de las 30 intervenciones mensuales, con picos en junio y octubre.

Durante el año pasado se completaron un total de 80 recorridos programados por la empresa concesionaria de este servicio público para dar atención a la totalidad del término municipal y sus espacios públicos. También se dieron tratamientos en el alcantarillado, zonas verdes y edificios municipales (como colegios, mercados, o zonas deportivas, entre otros), con especial observación en las áreas que presentaron mayores niveles de incidencia en el ejercicio anterior.

Red de alcantarillado

Especial atención recibió en 2025 la red de alcantarillado, hábitat propicio para la aparición de plagas, donde se han aplicado tratamientos para las cucarachas, que han mostrado su eficacia, aunque se mantiene la necesidad de vigilancia constante y tratamientos preventivos regulares. Igualmente, se ha aplicado una estrategia destinada a los roedores de actuación prioritaria en las zonas donde, por la antigüedad del alcantarillado, se ha detectado mayor presencia.

La empresa también da cuenta en su informe sobre sus actuaciones en el control de palomas urbanas, y otras especies minoritarias, con técnicas de control de alimentos y dispositivos de captura en puntos estratégicos. Igualmente se refiere al control biológico mediante la presencia de un halcón peregrino, aunque no se han evaluado datos concretos sobre su eficacia.

Igualmente, Lokímica Laboratorios da cuenta de su gestión respecto a las plagas de mosquitos, especialmente en zonas húmedas, llevando a cabo un control biológico mediante gestión de hábitats, tratamientos larvicidas selectivos y monitorización de especies en zonas sensibles. Los datos recopilados indican niveles controlados en la mayoría de los recorridos, con picos estacionales previsibles durante los meses cálidos.

Urbanización Los Villares

Durante el año 2025, la Urbanización Los Villares ha sido una de las zonas residenciales de Jerez con mayor presencia continuada de ratón de campo, especie asociada a entornos agrícolas y zonas ajardinadas. Su comportamiento estacional y la proximidad de la urbanización a campos de cultivo han condicionado la necesidad de actuaciones intensivas y un seguimiento constante, según la empresa concesionaria. Respecto a estas actuaciones, el balance realizado destaca que los tratamientos aplicados han mostrado su eficacia, que la presencia de ratón de campo se mantiene controlada, aunque con repuntes estacionales, y que esta urbanización continúa clasificada como zona de especial atención, requiriendo vigilancia continuada.