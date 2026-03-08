La soprano jerezana Maribel Ortega celebra 20 años de carrera: "Ahora soy más valiente"

Llega marzo y se cumplen así 20 años de carrera musical de la soprano jerezana Maribel Ortega. Fue en 2006, en Sabadell y con 'Norma' en versión escenificada, de la mano de la Asociación de Amigos de la Ópera de Sabadell (Fundación Ópera Cataluña). Y precisamente en Sabadell, de nuevo, con los Amigos, comenzó a celebrar estas dos décadas. Una obra con la que estará de gira por teatros catalanes hasta el 17 de marzo.

Junto a la Orquestra Simfònica del Vallès, con la dirección de escena de Carles Ortiz y la musical de Julio García Vico, Maribel Ortega festeja sus 20 años después. La compañía del Vallès ha vuelto a confiar para asumir la hazaña, el desafío, la exigencia que conlleva cantar 'Norma' "en una de las cantantes más emblemáticas de la casa, Maribel Ortega. La soprano jerezana, que ha regalado grandes noches en Sabadell encarnando importantes roles dramáticos en títulos que van desde 'Macbeth' a 'Un ballo in maschera' y que tuvo un notable desempeño en 'Der fliegende Höllander', había ya interpretado el rol hace más de diez años en estas mismas tablas dejando un grato recuerdo. Ahora lo ha vuelto a hacer exhibiendo de nuevo esa voz amplia, rica y carnosa de la que es poseedora" (plateamagazine.com).

Otros expertos, testigos de la primera función del 18 de febrero, apuntan que Maribel Ortega "mostró su experiencia, dominio técnico y frescura vocal. En esta ocasión, este papel debutado por ella misma hace 20 años, exhibió su característica voz amplia, rica, con agudos potentes y también exhibición de técnica de legato y gran expresividad que se pusieron de manifiesto en la célebre aria 'Casta diva', que provocó una sensación de emoción y de belleza sonora, muy aplaudida y braveada por el público que llenaba el teatro".

Confiesa Ortega que tras estos 20 años, "estoy experimentando lo que una crece a nivel personal y artístico. No es lo mismo afrontar hoy este papel, con sus pros y sus contras, que entonces. No soy la misma Maribel. Es lo mismo que me pasó con 'Lady Macbeth' hace un año, he crecido y eso se nota en el escenario. Cuando retomas una producción o un papel después de muchos años del inicio de su carrera, lo experimentas en el escenario y se ve en cómo te enfrentas a los problemas que puedan surgir, cómo los resuelves".

Hoy, 2026, la soprano se siente "más libre, diferente. Esta 'Norma' es el cierre de un ciclo y el inicio de otro porque fue en Sabadell mi debut, aunque haya hecho 'Norma' en otros sitios, pero es como darle la vuelta al círculo. Es algo simbólico. Y sí, hoy me siento más libre y puedo dar mi propia versión del personaje. Ahora soy más valiente".

Reconoce que, a pesar de las tablas, "siempre hay dudas de uno mismo, eso siempre está. Y la experiencia siempre te sirve para darte ese empuje a ti misma. Y eso se nota hoy, la capacidad de resolver y de disfrutar de otra forma las cosas que te vienen. En ese aspecto sí me siento más libre".

Mira un poco atrás con nostalgia ese debut, en el que estuvo rodeada de su gente, de su círculo más íntimo, personas que algunas hoy ya no están. "Hoy me tengo a mí misma y a la gente que me quiere, ahoy más en la distancia, aunque me siguen animando y arropando. Al fin y al cabo, son signos de madurez. Nunca imaginé que estaríamos haciendo, por ejemplo, esta entrevista hablando de esos 20 años de carrera como solista. Sin duda, es un orgullo porque es una carrera no exenta de dificultades. Siempre se habla de lo bonito, pero hay mucho trabajo detrás, el sufrimiento de los cantantes entre comillas, porque los cantantes somos sufridores (ríe). Sólo puedo decir que estoy agradecida por lo que he hecho y por las palabras de ánimo que me llegan, de personas que ven en mí un referente, algo que estaba fuera de mi objetivo (ríe). Es como haber coronado una pequeña montañita al haber llegado hasta aquí. ¡Y ha pasado muy rápido!".

Entre uno de los muchos retos a la vista (algunos todavía no se pueden anunciar), Maribel Ortega cantará ‘Turandot’, los días 18 y 20 de junio, en el Auditorio de Zaragoza con la Orquesta Reino de Aragón. Y, por supuesto, deseando actuar en Jerez. Eso, siempre.