Syrah Morrison presentará en Jerez su nuevo disco 'The Road'

“Impressive and sophisticated first album from Spain’s deep south” (Americana UK magazine). “No pierdan de vista a Syrah Morrison (...) Su álbum de debut, The Road, tiene sabores cambiantes, dulces y flexibles”. (Manolo Fernández, Radio con Botas, Toma uno (Radio3). “Un disco enorme”. (Julio Ruiz, Disco Grande (Radio3), TDG (Subterfuge Radio). “Un pequeño caramelo, una golosina fugaz absolutamente alejada de modas y modernidades”. (Ruta 66).

Estas son algunas de las primeras reacciones a 'The Road', el primer LP de Syrah Morrison, un fantástico trabajo donde la banda, comandada por su compositora y vocalista Maca González, ofrece un muestrario de canciones brillantes, estimulantes y sorprendentemente maduras para una formación de tan corto recorrido.

La delicada y personalísima voz de Maca es el núcleo del sonido de Syrah Morrison, y las composiciones se conciben en torno a sus expresivas y emotivas melodías pop, que el grupo arropa con un sugerente entramado de guitarras acústicas y eléctricas y que parecen flotar en cálidas atmósferas creadas por el órgano hammond y una sólida pero creativa sección rítmica. Todos los elementos se conjugan, como en un trabajo de cuidadosa orfebrería, dando lugar a una sonoridad personal, pero que no puede ni pretende renegar de sus variadas influencias, entre las que destaca el pop rock de raíces folk que sonaba en las emisoras norteamericanas en torno a los años 70.

'The Road', grabado en los estudios Grabaciones Sumergidas, y masterizado por Mario Alberni en Kadifornia, incluye además una exquisita colaboración de Alberto Anaut a la voz en su tercer single, 'Fallin’. El resultado, un disco de esos que sobreviven a los años, que sorprenden con nuevos matices a cada escucha, un “disco de carretera” que situará a Syrah Morrison en el núcleo de la escena pop rock de nuestro país.

La banda, que debutaba año y medio atrás con un EP grabado en directo en el estudio de Grabaciones Sumergidas, se ha ido consolidando con la inclusión de Garci (batería), Ale (bajo) y Mele (acústica y coros) y con las actuaciones en directo.

En este tiempo, la revista mexicana Cultura Blues ha incluido 'It´s Getting Late' en el recopilatorio 'Nacidas bajo un buen signo' con artistas de varios continentes, y varios programas de Radio 3, RNE-Radio 5, Subterfuge Radio o Canal Sur, entre otras emisoras, se han hecho eco del lanzamiento.

Actualmente, el grupo está presentando en directo el disco con una calurosa acogida por parte del público. Por ello, Syrah Morrison tocará este próximo viernes, 16 de enero, por primera vez en Jerez, en La Guarida del Ángel, a las 22:30 horas.

El concierto es emocionante, vibrante y delicioso para los oídos. La voz de Maca, flotando en el cálido, redondo y sugerente sonido de la banda, nos lleva de la mano por un viaje en el que igual nos cautiva con momentos íntimos que nos hace bailar con ritmos de origen afroamericano.