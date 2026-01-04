La UCA y Asta Regia: diez años sobre el terreno

La Universidad de Cádiz (UCA) cumple una década de investigaciones en Asta Regia. Campañas arqueológicas en el yacimiento gracias a las que hoy, después de los trabajos de Manuel Esteve a mediados del siglo XX, se conoce mucho más sobre la ciudad y sus habitantes, así como de las civilizaciones que por allí pasaron. Pero no lo suficiente, hay todavía mucho que investigar.

La reciente compra por parte de la Junta de Andalucía de 90 hectáreas del yacimiento ha sido una noticia muy bien recibida por los vecinos, asociaciones y administraciones. Una puerta abierta también para la UCA, ya que al ser ahora el terreno de propiedad pública, le permitirá trabajar con más libertad e intensidad.

Hace ya mucho tiempo que la UCA mantiene reuniones con el Ayuntamiento de Jerez y la Delegación de Cultura de la Junta para avanzar en los pasos que se iban a dar para llegar a poner en valor plenamente el yacimiento de Mesas de Asta. "Siempre hemos tenido claro que una de las primeras acciones era adquirir la propiedad o buena parte de ella por parte de la administración autonómica para que pasara a dominio público. Era la manera también de que las inversiones quedaran en terreno público y que se pudieran dar los pasos hacia la futura creación de una unidad administrativa, de un conjunto arqueológico o de la figura que se considere", apunta Lázaro Lagóstena, catedrático de Historia Antigua de la universidad de Cádiz y responsable del Laboratorio de Historia del Instituto IVAGRO, integrado por investigadores del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, equipo que interviene en el yacimiento de Asta.

"Tanto a la UCA como a mí como profesional, -añade- nos parece una magnífica noticia esta compra. Yo se la comuniqué al rector (Casimiro Mantell) en cuanto tuve la información y el rector inmediatamente me dijo que la Universidad de Cádiz se ponía a disposición de lo que fuera necesario, de nuestros equipos y grupos de investigación, para colaborar o apoyar esta iniciativa sobre Asta Regia".

Lagóstena subraya que la superficie que se ha adquirido "es bastante significativa y representativa del yacimiento. Y, obviamente, este tipo de ciudades con tanta historia y tantos siglos sobre el mismo lugar, ha generado mucho más patrimonio, pero patrimonio que está en el territorio. Y, por lo tanto, es imposible adquirirlo todo y es imposible, digamos, que todo eso pasara a una gestión pública. Pero la parte más relevante de la ciudad y su entorno, como pueden ser la necrópolis, los suburbios e incluso algún elemento relevante que aparezca en el futuro, como los edificios públicos, pues, deben estar comprendidos en esa superficie que se ha adquirido o siempre se podrá, imagino, adquirir alguna otra parcela más pequeña si la información arqueológica apunta que hay un elemento relevante allí".

Este proceso de adquisición de los terrenos por parte de la Junta, entiende Lagóstena que tiene "un fin, que es convertir el yacimiento en un conjunto arqueológico como puede ser otro de la provincia, como el caso de Carteia, Baelo Claudia y Castillo Doña Blanca, lo que significa que hay que crear una mínima infraestructura de servicios, de administración y vigilancia e implica que hay que dotar de un mínimo presupuesto a ese conjunto que se cree, cuando se cree".

Sin parar de 'profundizar'

Respecto a las actividades de investigación sobre el yacimiento, "hay que continuar con ellas. Hay que destacar que en el caso de Asta Regia, con frecuencia, hay una queja muy generalizada de por qué no se ha hecho nada allí desde el tiempo de las excavaciones de Manuel Esteve, en los años 40 y 50 del siglo XX. Eso hay que plantearlo como una oportunidad en el sentido de que ahora mismo estamos en un yacimiento poco excavado, casi nada excavado, pero que nos permite planificar bien todo lo que tiene que ver con la recuperación de los principales elementos arqueológicos y los planes de uso y puesta en valor del yacimiento. Me refiero a excavaciones muy dirigidas en lugares concretos que se sabe que hay elementos relevantes y que pueden ser fácilmente integrados en un circuito de visitas".

Superficie trabajada con la técnica magnética en el yacimiento de Asta Regia (la ciudad y la necrópolis). / UCA

Lázaro Lagóstena cree que hay que "seguir con la investigación. Mi equipo de la UCA lleva ya una década investigando allí, y ni mucho menos hemos acabado. Tenemos mucha más información, pero también tenemos más preguntas y más elementos que queremos conocer en mayor profundidad, otras técnicas que queremos aplicar. Es decir, de la primera imagen compleja que hemos podido alcanzar con distintas técnicas en el yacimiento, como es el georradar o el magnetómetro o el lídar, ahora sabemos dónde están los principales elementos y podemos hacer exploraciones mucho más precisas para caracterizar mejor esos elementos de la ciudad, de distintas cronologías o distintas funcionalidades".

Al hilo, un ejemplo son las distintas puertas de la ciudad. "Ya sabemos dónde están y cómo son los elementos que configuran esas puertas relacionadas con las murallas y los accesos. Unas parecen estar mejor conservadas que otras, pero, obviamente, sabiendo ya dónde están y cómo se configuran, podemos profundizar en su conocimiento antes de llegar a la excavación. Entonces, claro, en esos siguientes pasos hay que seguir investigando y ya diseñando actuaciones. Creo que es mucho más factible que en otros lugares que no tienen la información que nosotros hemos conseguido reunir sobre la ciudad".

En lo que se refiere a cómo afecta esta nueva etapa del yacimiento a la UCA y a sus proyectos, Lagóstena recuerda que su equipo pertenece al Área de Historia Antigua de la Universidad de Cádiz (UCA), donde siempre ha habido profesores e investigadores interesados en el tema de Asta Regia, como el ya desaparecido profesor Ferreiro, que dedicó varios de sus trabajos a Asta Regia en los años 80 y 90; el profesor Martín Arroyo, que hizo su tesis dedicada a Asta a principios de los 2000; y nosotros, como grupo, del área que yo coordino, pues nos vinimos a Asta Regia en 2016, hace ya diez años. Nuestra intención, desde la UCA, como así entiendo de otras universidades y equipos, es seguir trabajando en Asta e, insisto, en el territorio porque nos interesa mucho la cuestión de la transformación de las marismas. Ya lo hemos comentado alguna vez y es que una de nuestras líneas de investigación es ver cómo el hombre ha transformado el paisaje y el territorio, en este caso, de una manera tan importante, constituyendo el caso de Asta Regia y del Lacus Ligustinus un caso de estudio muy excepcional en la península ibérica y uno de los más relevantes a nivel europeo de esa relación entre una ciudad antigua y un entorno que pasa de ser un espacio inundable, un estuario, una zona lacustre o palustre, como queramos denominarla según la época, a una inmensa marisma. Eso es una consecuencia de la acción antrópica y a nosotros nos interesa mucho".

Y no sólo Asta Regia. La perspectiva del equipo que dirige Lagóstena es también, además de la ciudad o de la urbe, territorial o geográfica, pues a principios de 2026 van a iniciar dos proyectos de investigación financiados, uno por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para investigar en la zona interna marismeña de Doñana. Y la Junta de Andalucía también les ha concedido otro proyecto para investigar la zona de la ciudad, la otra ciudad importante del término de Jerez, que es Gibalbín y el territorio, "que viene a ser el mismo territorio que colinda con Mesas. Nuestro grupo tiene tres patas ahora mismo en ese territorio: investigar en las marismas del Parque de Doñana, Gibalbín y su territorio, y continuar las investigaciones en Asta Regia y su territorio, con lo cual digamos que el margen de investigación que tenemos es bastante amplio y los proyectos que nos han concedido son para tres años. O sea, los próximos tres años nosotros vamos a estar plenamente dedicados a investigar este territorio, por lo que seguiremos con muchas de las líneas que tenemos abiertas".

Hasta ahora, para investigar en Asta Regia, la UCA ha tenido que ir solicitando autorizaciones a Cultura para actividades puntuales arqueológicas. "Tenemos que ver ahora cuál es la fórmula que conviene o que le interesa también a la Administración de colaboración con la Universidad para que no sean actividades puntuales. Ya digo que nosotros las desarrollamos en el marco de proyectos estatales, pero la administración autonómica, en el caso de la provincial, pues todo este tipo de actividades las considera actividades arqueológicas puntuales. Nosotros estamos a disposición de la Administración para continuar investigando en Asta Regia, para colaborar con la Administración en los próximos pasos que se den y para continuar nuestras investigaciones en el marco de nuestros proyectos. Y en ese sentido, pues las fórmulas que nos planteen pues las tendremos en consideración".

Paralelamente, desde la UCA se están publicando numerosos artículos en medios especializados de todas las investigaciones desarrolladas estos años, "cosas que van saliendo poco a poco, que a veces no son conocidas por todo el mundo, pero que están dando a conocer las novedades sobre la ciudad, que venimos aportando en todo este tiempo y seguiremos haciéndolo".

Lagóstena avanza que en el próximo trienio van a seguir investigando en toda la zona, desde Asta y su territorio, hasta la zona de Sanlúcar, Parque Natural, y hacia la zona de El Cuervo, Trebujena, con el tema Gibalbín. "Es decir, lo que hacemos es ampliar el espacio de investigación, incorporando otras zonas y manteniendo la investigación sobre Asta, sobre su territorio, su poblamiento rural, todo lo que tenga que ver con la ciudad. Luego, en el caso de la ciudad concreta, de lo que se ha comprado por parte de la Junta y de lo que queremos seguir investigando, en todos estos años nosotros hemos tomado muchos datos que son más bien de carácter macro, es decir, mucha información de la ciudad, de cómo está organizada, del viario, de los edificios relevantes, de las murallas, pero todavía queda mucho por investigar".

Al respecto, Lagóstena pone como ejemplo la necrópolis, de la que con las técnicas no invasivas empleadas por la UCA se ha trabajado una parte, "pero hay otra parte que todavía no se ha investigado, bien porque solo se ha aplicado una técnica y se pueden aplicar otras que dan más información, o bien porque no se ha cubierto toda la necrópolis completa. Para entender la ciudad completa hay que seguir investigándola".

Asimismo, dentro de la ciudad, "hemos identificado muchos elementos urbanísticos, pero conviene caracterizarlos mejor. Es decir, si uno tiene identificada una de las puertas principales de acceso con sus elementos constructivos, conviene detenerse ahora en esa zona y analizarla con más detalle, hacer proyectos más ajustados para al final caracterizar bien esa puerta o cualquiera de las cuatro que parece que tiene la ciudad. Lo mismo puedo decir con el foro, que no se sabe dónde está, así que hay que seguir investigando".

Tampoco están bien identificados los edificios públicos, como puedan ser teatro, anfiteatro o, en su caso, si hubiera, un circo en Mesas de Asta que, "por ser colonia y las características que tiene, lo lógico es pensar que tuviera ese tipo de elementos públicos, que no están claramente identificados y mucho menos caracterizados". También, los templos de la ciudad, "y aunque nosotros tenemos identificados algunos edificios importantes que pueden corresponder con alguno de ellos, los templos deberían estar asociados al foro y, al no tener el foro claramente identificado, tampoco podemos identificar los templos. Todos estos son espacios que podrían relacionarse más con época romana".

El investigador habla también de otro reto importante en Asta Regia: llegar a la información de los niveles más profundos. "Hablo desde nuestra perspectiva de especialistas en técnicas no invasivas. Evidentemente, si uno abre una cata y profundiza seis metros, llegará a los niveles tartésicos, eso es evidente, pero irá a ciegas, porque no sabrá exactamente en qué zona está. Entonces, el objetivo nuestro es seguir con las técnicas no invasivas obteniendo información sobre esas etapas más antiguas de la ciudad. ¿Cómo? Primero, porque caracterizando las cosas posteriores podemos llegar a tener información sobre dónde deben estar las cosas más antiguas. Y segundo, con otro tipo de técnicas que se han aplicado poco todavía a Asta Regia porque requieren más tiempo. Nosotros hemos ido más a lo práctico, con técnicas capaces de cubrir muchas superficies y obtener muy buena información, pero no en la profundidad donde están los restos de época protohistórica o de época tartésica. Entonces, en ese sentido, tenemos instrumentos para ello, como son los tomógrafos, los sismógrafos, que nos dan información sobre esas capas más profundas. Y obviamente hay que hacerlo. Luego hay que considerar que el yacimiento es muy grande. 90 hectáreas entre ciudad y necrópolis y suburbios son muchas hectáreas. Entonces, no es una cosa que hayamos concluido, ni mucho menos en estos años. Y en esta década que llevamos investigando pues aquello estaba en manos de una propiedad privada que tenía sus actividades económicas y nosotros hemos trabajado allí en las temporadas que esa actividad nos ha permitido. Es decir, justo después de la cosecha o antes de la siembra. Hemos estado limitados también temporalmente, con lo cual, si la propiedad pasa a mano pública y hay un plan de investigación, pues esa limitación temporal no existiría". En definitiva, la UCA continuará con las técnicas no invasivas para caracterizar mejor los niveles últimos de la ciudad, desde época romana en adelante, romana, tardorromana e islámica. Y también para intentar tener información de los niveles más antiguos, de época púnica, de época turdetana y de época tartésica. Aún queda mucha historia por contar.