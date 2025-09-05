UNEI se traslada al Parque Empresarial Norte de Jerez y quintuplica su superficie de operaciones en Cádiz

La empresa social andaluza UNEI, líder en empleabilidad de personas con discapacidad en Andalucía y en la provincia de Cádiz, ha arrancado el curso 2025-2026 con la mudanza de sus instalaciones logísticas y operativas a una nueva sede en el Parque Empresarial Norte de Jerez. Estas nuevas instalaciones, distribuidas en dos naves contiguas, ocupan 2.500 metros cuadrados de superficie y quintuplican la capacidad de las anteriores, en el Polígono El Portal.

UNEI, que suma en torno a 300 empleados en la provincia de Cádiz, más del 93% con discapacidad y más del 80% en el entorno de Jerez, ha invertido en torno a 200.000 euros en estas dos naves, que eran de su titularidad desde 2018 y hasta ahora se encontraban alquiladas, en concepto de adecuación de ambos espacios.

La primera nave ya se encuentra a pleno funcionamiento y alberga la actividad de logística integral de la empresa para la provincia de Cádiz. La segunda albergará la sede operativa de la actividad de jardinería y conservación medioambiental.

Junto a estas instalaciones logísticas, UNEI llevó a cabo, en la primavera del año pasado, el traslado de su sede corporativa en Cádiz a la avenida del Desarrollo, muy cercana a las anteriores, ocupando una oficina de 150 metros cuadrados más adecuada para realizar las tareas administrativas relacionadas con las operaciones y la gestión de recursos humanos de UNEI en la provincia de Cádiz.

Jerez es uno de los lugares de Andalucía en los que UNEI cuenta con una mayor implantación. En esta ciudad UNEI crea más de 250 empleos, cuenta con importantes proyectos en marcha y gestiona dos importantes instalaciones deportivas, de concesión municipal (Arena Village y The Racket Club), que han sido renovadas al 100% para su disfrute por la ciudadanía.

Jardinería y conservación medioambiental de la ciudad de Jerez

UNEI cuenta con una gran potencia en Jerez en su línea de negocio de conservación y adecuación medioambiental, denominada UNEI Natura. Entre los principales proyectos que UNEI tiene en marcha en Jerez en este ámbito, destacan las labores de jardinería para el Ayuntamiento de Jerez, con un equipo de 21 personas que vela por el cuidado y la limpieza de 1,35 millones de metros cuadrados de parques, jardines y solares. Junto a ello, UNEI trabaja también en las Entidades Locales Menores de El Torno, Torrecera, San Isidro del Guadalete, La Barca de la Florida y Nueva Jarilla.

Asimismo, la empresa social es responsable del paisajismo y jardinería de las Bodegas González Byass, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, así como del mantenimiento de los jardines del Hospital de Jerez y de la EDAR del Guadalete de FCC Aqualia.

Igualmente, desarrolla tareas de mantenimiento y cuidado de los jardines para diferentes comunidades de propietarios en toda la ciudad.

Gestión de espacios deportivos

Otra de las actividades clave de UNEI en Jerez, a través de su línea de negocio UNEI Activa, es la gestión de dos grandes espacios deportivos: The Racket Club Chapín-Jerez y Arena Village. Se trata, en ambos casos, de concesiones municipales que UNEI renovó por completo tras una inversión de 3,3 millones de euros entre 2019 y 2021 (1.778.000 euros en Arena Village y 1.528.000 en The Racket Club). A través de estas instalaciones, UNEI genera en torno a 20 empleos directos fijos y otros 40 más en temporada de verano, sin contar los puestos de trabajo indirectos.

Arena Village cuenta con un gimnasio, Arena Fitness, abierto todo el año, y una gran zona de aguas de temporada, con la mayor superficie acuática de la provincia, que recibe cada año en torno a 80.000 visitas. El gimnasio ha alcanzado recientemente sus primeros 1.000 socios, consolidándose como una alternativa de ocio para la ciudadanía de Jerez.

Por su parte, The Racket Club cuenta en la actualidad con 550 personas socias y 140 niños y niñas en las escuelas de pádel y de tenis.

Líder en inclusión laboral de personas con discapacidad

UNEI es una empresa social andaluza sin ánimo de lucro líder en la inserción laboral de personas con enfermedad mental y otras discapacidades. Los socios mayoritarios de UNEI son Ilunion (Grupo Social ONCE) y la Fundación pública Andaluza para la integración de la Persona con Enfermedad Mental (FAISEM, perteneciente a la Junta de Andalucía).

La empresa genera en la actualidad 1.600 puestos de trabajo, un 87% con discapacidad y más del 50% con problemas de salud mental, ámbito en el que es referencia nacional y europea.