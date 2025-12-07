A Dos Velas, socios de honor de los Jerezanos de la Diáspora en Madrid

Michi Primo de Rivera, presidente de la Diáspora, junto el grupo A Dos Velas, los hermanos Manolo y Cuco Hernández Polo y José Romero.

La asociación Jerezanos de la Diáspora nombró al grupo A Dos Velas como Socios de Honor durante su 49ª edición, celebrada el pasado lunes 2 de diciembre en Madrid.

Francisco Delgado representó al Ayuntamiento de Jerez en Madrid.

El encuentro, que volvió a reunir a la comunidad jerezana afincada en la capital, rindió homenaje al trío formado por los hermanos Manolo y Cuco Hernández Polo y por José Romero, integrantes de la reconocida formación musical. La cita tuvo lugar, un año más, en el emblemático espacio Casa-Club, donde más de un centenar de asistentes disfrutaron de una jornada marcada por la jerezanía y el reencuentro.

El tradicional encuentro de la Diáspora cumplió su edición número 49 en el espacio Casa-Club de Madrid.

El acto contó además con la presencia de Francisco Delgado, concejal delegado de Economía, Hacienda y Financiación Pública del Ayuntamiento de Jerez, quien se desplazó expresamente para acompañar a sus paisanos.

Tras el almuerzo, el presidente de la asociación, Michi Primo de Rivera, tomó la palabra para agradecer la asistencia y poner en valor la trayectoria del grupo homenajeado, que este año 2025 cumple tres décadas de la publicación de su primer disco. Primo de Rivera aprovechó también para recordar a dos socios de honor recientemente fallecidos: Rafael de Paula y Álvaro Domecq.

A continuación, propuso formalmente el nombramiento de A Dos Velas como socios de honor, iniciativa que fue respaldada de manera unánime por todos los presentes. Acto seguido intervino Ramiro Jofre, fundador de la histórica sala ‘Joy Sherry’ y uno de los grandes valedores del grupo en sus inicios, quien glosó la trayectoria del trío y atribuyó su vigencia artística a cuatro cualidades esenciales: “Talento, constancia, generosidad y empatía”.

Visiblemente emocionado, Cuco Hernández Polo intervino en nombre del grupo para agradecer el reconocimiento y repasar los más de 30 años de historia de A Dos Velas: desde sus primeras actuaciones en un local del Centro Comercial Vista Hermosa a finales de los años ochenta, hasta el decisivo encuentro con Manuel Alejandro, cuya confianza y repertorio les abrió las puertas al gran público en España e Hispanoamérica. Gracias a ello -recordó- el grupo continúa llevando su música año a año por escenarios de Colombia, Miami o Ecuador así como por distintos puntos de España.

La jornada concluyó con una sorpresa para los asistentes: A Dos Velas interpretó algunas de sus canciones más emblemáticas, poniendo un broche musical a un encuentro cargado de emoción. Demostrando que son, desde luego, una gente de las que de verdad gustan.

Esta celebración, todo un éxito de participación, contó además con el apoyo desinteresado de diversas firmas jerezanas que aportaron sus productos para la ocasión, entre ellas, González Byass, Bodegas León Domecq, Cortijo de Jara, Williams & Humbert, Bodegas Serdio, Bodegas Viuda de Manjón y Bodega Miguel Domecq; esperando ya todos los asistentes con ganas, el encuentro de 2026 en el que la asociación cumplirá sus bodas de oro.