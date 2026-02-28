La Banda Municipal acompaña a los jóvenes intérpretes durante el acto celebrado por el 28-F en la barriada rural de Lomopardo. El Ayuntamiento de Jerez ha concedido el Premio de Andalucía 2026 a los núcleos rurales del término municipal afectados por las recientes borrascas.

Este sábado 28 de febrero de 2026, Día de Andalucía, será recordado en la barriada rural de Lomopardo por ser el epicentro en Jerez de la Frontera de la celebración de la fiesta regional por el 28-F.

El Ayuntamiento de Jerez, que concedió el Premio de Andalucía 2026 a los núcleos rurales del término municipal afectados por las recientes borrascas, eligió a Lomopardo para el acto de entrega de esta distinción que se celebra anualmente con motivo del Día de Andalucía.

Y como preámbulo, los niños del Coro del teatro Villamarta de Jerez entonaron el Himno de Andalucía acompañados por la Banda Municipal de Música, que luego tenía previsto ofrecer un concierto a los asistentes por esta fecha tan especial para el pueblo andaluz.

La concesión de este galardón por parte del Ayuntamiento de Jerez, que ha sido aprobada en Junta de Gobierno Local, tiene como objeto “reconocer públicamente el compromiso cívico, la fortaleza y el espíritu comunitario de estos núcleos rurales, que constituyen una parte esencial del territorio, la identidad y el tejido social del municipio”, tal y como se argumenta en el expediente aprobado.

Cabe recordar que los recientes episodios meteorológicos adversos sufridos en diversos núcleos rurales del término municipal de Jerez han provocado importantes daños materiales, afecciones en infraestructuras públicas y privadas, explotaciones agrarias y viviendas, así como situaciones de especial dificultad para sus vecinos y vecinas.

Ante esta situación, “estos núcleos rurales han demostrado un comportamiento ejemplar caracterizado por la solidaridad vecinal, la colaboración con los servicios municipales y de emergencias, así como por su capacidad de resiliencia y esfuerzo colectivo para la recuperación de la normalidad”.

De este modo, la concesión del Premio Día de Andalucía 2026 a los citados núcleos rurales, con motivo de la celebración del Día de Andalucía, “no sólo constituye un acto de homenaje, sino también una muestra de reconocimiento institucional y apoyo público”.