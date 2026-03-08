Bajo el lema 'Ellas crean Andalucía', el Partido Popular de Andalucía ha entregado sus premios con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un acto en el que el PP andaluz ha distinguido a mujeres de toda la comunidad autónoma por su liderazgo en distintos sectores y que han servido de ejemplo o modelo a otras mujeres de Andalucía, ocho mujeres o colectivos que han destacado en sectores como la innovación, la cultura, la agroindustria o la tecnología. Unos Premios al Talento Femenino que ha entregado el presidente Juanma Moreno y que ha contado con la presencia de María José García-Pelayo y una amplia representación del PP jerezano.

En esta edición de 2026, el PP andaluz ha reconocido la trayectoria y la indiscutible aportación de las ‘Tatas de Santiago’, representadas por Antonia Reyes 'Tía Yoya' en el arte, el compás y el legado de un barrio tan significativo como el de Santiago, de un arte tan universal como el flamenco.

El presidente del PP Andaluz y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha entregado este premio con el que el Partido Popular muestra su admiración, apoyo y compromiso con las mujeres flamencas y gitanas, con las raíces de nuestra tierra.

García-Pelayo ha felicitado a las ‘Tatas de Santiago’ por tantos años siendo bandera del arte y el compás, por su liderazgo dentro de la gran comunidad gitana jerezana, por su contribución más que importante al flamenco. La alcaldesa jerezana ha mostrado su orgullo por que el PP Andaluz haya premiado a mujeres que simbolizan tanto la raíz de Jerez, mujeres que son ejemplo de lucha, de briega, de cultura y de mestizaje.