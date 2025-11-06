Alfa viste con un nuevo traje a su modelo con más tirón comercial, el Tonale

Alfa Romeo viste con un nuevo traje a su modelo con más tirón comercial, el Tonale.

El Alfa Romeo Tonale recibe una actualización destinada a mantener creciente el interés de los compradores por el primer SUV compacto de la marca. Los cambios más visibles están en el aspecto de su carrocería, los acabados interiores y una paleta de colores ampliada, mientras que la mecánica y la plataforma apenas experimentan grandes modificaciones.

La carrocería incorpora ahora tres nuevas tonalidades metalizadas -Rosso Brera, Verde Monza y Giallo Ocra- que se suman a los cinco colores ya disponibles. Alfa Romeo asegura que cada tono “realza los volúmenes y líneas” del modelo, aunque en conjunto los cambios son más una cuestión de estilo que de fondo. También se añaden una nueva parrilla o entradas de aire, llantas de 19" y 20", más ligeras y con diseño revisado; y emblemas en blanco y negro, letras traseras Tonale en negro para las versiones más deportivas, las Veloce y Sport Speciale.

Llegan nuevas tapicerías a este SUV de 4,53 m de largo, incluyendo una Alcantara bicolor en negro y blanco.

Dentro, el nuevo Tonale apuesta por materiales de mayor calidad aparente y nuevas combinaciones cromáticas. Los asientos estrenan tapicerías en cuero rojo “cannelloni” o Alcantara bicolor negro/blanco, estos últimos acompañados con esa microfribra también en el salpicadero. Además, aparecen costuras en contraste en puertas, salpicadero y reposabrazos, según los asientos elegidos.

Entre los cambios en el interior está este selector giratorio para el cambio de marchas que, en todos los Tonale, es siempre automático.

El nuevo selector de marchas giratorio en la consola central rediseñada aporta una nota de modernidad, mientras que las versiones superiores incorporan asientos con regulaciones eléctricas, ventilación y calefacción. Igualmente, está calefactado el volante. Por último, en el nivel Sport Speciale aparece una iluminación ambiental que ofrece múltiples opciones de colores con efecto degradado y que se inspira en la piel de una serpiente en alusión al Biscione de Alfa.

Entre las aportaciones originales está esta iluminación ambiental que, en el salpicadero, se asemeja a la piel de una serpiente.

Alfa Romeo hace mención a una “evolución de la dinámica de conducción”, pero los cambios del chasis son discretos. Por ejemplo, las vías se han ensanchado levemente para reducir el balanceo de la carrocería -probablemente como consecuencia de la nueva gama de llantas- .

En cuanto a los motores, los elecrificados modifican su potencia para adaptarlos a la norma Euro 6E-bis. También el sistema híbrido ha recibido un nuevo cerebro electrónico a fin de suavizar la transición entre las etapas en las que está activo el motor eléctrico y el de combustión.

A la oferta se sumará una desconocida versión PHEV de mayor potencia de la que hasta ahora venía vendiéndose y que, por otro lado, pasa de 180 a 190 CV.

La gama, por tanto, mantiene su estructura habitual, compuesta por el Tonale Ibrida con un 1.5 de 175 CV -hasta ahora se homologaba con 160 CV-, con arquitectura eléctrica de 48V, caja automática de doble embrague con siete marchas y tracción delantera; el 1.6 Diesel de 130 CV, en este caso también con ese tipo de cambio automático, pero de seis velocidades; y el Q4 Plug-In Hybrid, con 190 o 270 CV y tracción total gracias a un segundo motor eléctrico en el eje trasero, al margen del situado en el cambio adosado al motor de 1,3 litros de gasolina, si bien se vendía sólo con 180 CV.

El nuevo Tonale se ofrecerá en los acabados Tonale, Sprint, Ti y Veloce, a los que se suma la edición especial Sport Speciale, con el equipamiento más abundante y algunos detalles exclusivos de color y acabado. Alfa Romeo afirma mantener los niveles de precio actuales -su precio arranca en unos 38.000 euros-, apostando por un ligero reposicionamiento más que por una renovación profunda.