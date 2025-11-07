Alpine A290 Rallye: la revolución eléctrica llega a los tramos con el Alpine Trophy

Alpine escribe un nuevo capítulo en su historia deportiva con el lanzamiento del A290 Rallye, su primer coche de rally eléctrico, concebido para las carreras cliente y desarrollado íntegramente por los equipos de Alpine Cars y Alpine Racing. La marca de Dieppe apuesta así por la sostenibilidad sin renunciar al carácter y las sensaciones que han hecho legendaria a la firma desde los tiempos de los A106 y A110.

El proyecto, iniciado en 2023, ha cristalizado en un vehículo que mantiene el espíritu ágil y ligero característico de Alpine, ahora impulsado por un motor eléctrico de 220 CV (162 kW) y 300 Nm de par, al que se le asocia un diferencial autoblocante ZF.

El modelo debutará oficialmente antes de final de año, coincidiendo con el 70º aniversario de la fundación de Alpine por Jean Rédélé.

“El A290 Rallye encarna la voluntad de combinar entre pasión e innovación en un contexto de cambio profundo del motorsport”, explica Axel Plasse, vicepresidente de Hypertech Alpine.

Basado en el A290 GTS de calle, el Rallye ha pasado por un desarrollo técnico riguroso con más de 3.000 kilómetros de pruebas en todo tipo de terrenos. Alpine Racing ha dotado al modelo de suspensiones específicas ALP Racing Suspension, con muelles y barras estabilizadoras más rígidos, manguetas ajustables y frenos sobredimensionados con pinzas de seis pistones y discos de 350 mm delante o 280 detrás.

La puesta a punto específica afecta, fundamentalmente, al chasis, en el que se han incorporado refuerzos y sobredimensionado elementos de cara a la competición.

La gestión electrónica, la regeneración y la calibración del ABS se han afinado. “Nuestro reto era ofrecer un coche intuitivo que inspirara confianza de inmediato”, comenta Sylvain Alanore, ingeniero jefe de vehículos en Alpine Racing. “Que incitara a atacar, siendo a la vez accesible y fácil de usar para equipos y pilotos".

Cumpliendo la normativa FIA eRally5, el A290 Rallye equipa una jaula antivuelco soldada, asientos Sabelt Spine, arneses de seis puntos y un sistema de monitorización eléctrica y sonora.

El interior se ha dotado de elementos específicos de seguridad, como los baquets con arneses o la jaula antivuelco, que exige la normativa.

Copa monomarca sucesora de la Copa Clio

El lanzamiento comercial del coche irá acompañado de una copa monomarca, el Alpine A290 Trophy, que arrancará con su primera edición los días 8 y 9 de noviembre en el Rally Nacional del Indre con un premio total de 55.000 euros. Será la antesala de un campeonato completo en 2026, con calendario nacional y regional en Francia, donde los participantes optarán a una bolsa de premios de hasta 236.000 euros.

Entre las mejoras también figura un freno de mano hidráulico de cara a aumentar su comportamiento ágil.

La organización proporcionará asistencia técnica, repuestos y puntos de recarga móvil, asegurando igualdad de condiciones y una experiencia profesional a los equipos privados. Alpine busca así replicar el éxito de sus trofeos históricos con Clio, pero adaptado a los nuevos tiempos.

Con un precio de salida de 59.900 euros ante de impuestos, el A290 Rallye se presenta como una auténtica puerta de entrada a la competición eléctrica. Promete prestaciones y sensaciones comparables a un vehículo térmico de su categoría, con la ventaja de un mantenimiento reducido y un menor coste operativo.